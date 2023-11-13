Поврежденное РФ здание XIX века в Харькове хотят отреставривать за 32 млн грн

Государственный биотехнологический университет объявил торги на противоаварийные и консервационные работы на памятке градостроительства и архитектуры местного значения на проспекте Героев Харькова, 45 в Харькове, получившей повреждения в результате российского ракетного обстрела 8 марта 2022 года.

Об этом сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на сайт «Prozorro».

Ожидаемая стоимость работ — 31,8 миллиона гривен. Реставрацию планируют выполнить до конца 2024 года.

«Это здание первого реального училища, построенного в 1877 году по проекту архитектора К. А. Толкунова. В советское время здание передали сельскохозяйственному институту», — пишет ХАЦ.

Ранее антикоррупционеры информировали, что Государственный биотехнологический университет заключил договор с ФЛП Омельченко Ирина Владимировна на создание проекта укрытия в здании на улице Алчевских. Стоимость проектных работ — миллион гривен.