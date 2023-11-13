Поврежденное РФ здание XIX века в Харькове хотят отреставривать за 32 млн грн
Государственный биотехнологический университет объявил торги на противоаварийные и консервационные работы на памятке градостроительства и архитектуры местного значения на проспекте Героев Харькова, 45 в Харькове, получившей повреждения в результате российского ракетного обстрела 8 марта 2022 года.
Об этом сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на сайт «Prozorro».
Ожидаемая стоимость работ — 31,8 миллиона гривен. Реставрацию планируют выполнить до конца 2024 года.
«Это здание первого реального училища, построенного в 1877 году по проекту архитектора К. А. Толкунова. В советское время здание передали сельскохозяйственному институту», — пишет ХАЦ.
Ранее антикоррупционеры информировали, что Государственный биотехнологический университет заключил договор с ФЛП Омельченко Ирина Владимировна на создание проекта укрытия в здании на улице Алчевских. Стоимость проектных работ — миллион гривен.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: здание, реальное училище, торги, университет, Харьков, харьковский антикоррупционный центр, ХАЦ;
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 22:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Государственный биотехнологический университет объявил торги на противоаварийные и консервационные работы на памятке градостроительства и архитектуры местного значения на проспекте Героев Харькова, 45 в Харькове, получившей повреждения в результате российского ракетного обстрела 8 марта 2022 года.".