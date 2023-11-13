Пошкоджену РФ будівлю XIX століття в Харкові хочуть відреставрувати за 32 млн

Державний біотехнологічний університет оголосив торги на протиаварійні та консерваційні роботи на пам’ятці містобудування та архітектури місцевого значення на проспекті Героїв Харкова, 45 у Харкові, яка зазнала пошкоджень внаслідок російського ракетного обстрілу 8 березня 2022 року.

Про це повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр” із посиланням на сайт “Prozorro”.

Очікувана вартість робіт – 31,8 мільйона гривень. Реставрацію планують виконати до кінця 2024 року.

“Це будівля першого реального училища, побудованого у 1877 році за проєктом архітектора К. А. Толкунова. За радянських часів будівлю передали сільськогосподарському інституту“, – пише ХАЦ.

Раніше антикорупціонери інформували, що Державний біотехнологічний університет уклав договір із ФОП Омельченко Ірина Володимирівна на створення проєкту укриття в будівлі на вулиці Алчевських. Вартість проєктних робіт – мільйон гривень.