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Пошкоджену РФ будівлю XIX століття в Харкові хочуть відреставрувати за 32 млн

Економіка 22:52   13.11.2023
Олена Нагорна
Пошкоджену РФ будівлю XIX століття в Харкові хочуть відреставрувати за 32 млн

Державний біотехнологічний університет оголосив торги на протиаварійні та консерваційні роботи на пам’ятці містобудування та архітектури місцевого значення на проспекті Героїв Харкова, 45 у Харкові, яка зазнала пошкоджень внаслідок російського ракетного обстрілу 8 березня 2022 року.

Про це повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр” із посиланням на сайт “Prozorro”.

Очікувана вартість робіт – 31,8 мільйона гривень. Реставрацію планують виконати до кінця 2024 року.

Це будівля першого реального училища, побудованого у 1877 році за проєктом архітектора К. А. Толкунова. За радянських часів будівлю передали сільськогосподарському інституту“, – пише ХАЦ.

Раніше антикорупціонери інформували, що Державний біотехнологічний університет уклав договір із ФОП Омельченко Ірина Володимирівна на створення проєкту укриття в будівлі на вулиці Алчевських. Вартість проєктних робіт – мільйон гривень.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 22:52;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Державний біотехнологічний університет оголосив торги на протиаварійні та консерваційні роботи на пам’ятці містобудування та архітектури місцевого значення на проспекті Героїв Харкова, 45 у Харкові, яка зазнала пошкоджень внаслідок російського ракетного обстрілу 8 березня 2022 року.".