Пропавшего в Харькове подростка нашли на следующий день в другом городе

12 ноября около 20:00 14-летний юноша ушел из дома в Салтовском районе Харькова и не вернулся.

Об исчезновении подростка правоохранителям сообщила его мать, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Парня нашли около 11:00 13 ноября на автовокзале города Чугуев. Работники райуправления полиции передали подростка харьковским коллегам, чтобы те вернули его родителям.