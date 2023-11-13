Пропавшего в Харькове подростка нашли на следующий день в другом городе
Фото: ГУ НП в Харьковской области
12 ноября около 20:00 14-летний юноша ушел из дома в Салтовском районе Харькова и не вернулся.
Об исчезновении подростка правоохранителям сообщила его мать, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Парня нашли около 11:00 13 ноября на автовокзале города Чугуев. Работники райуправления полиции передали подростка харьковским коллегам, чтобы те вернули его родителям.
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 18:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 ноября около 20:00 14-летний юноша ушел из дома в Салтовском районе Харькова и не вернулся.".