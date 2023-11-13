Зниклого в Харкові підлітка знайшли наступного дня в іншому місті
12 листопада близько 20:00 14-річний юнак пішов із дому у Салтівському районі Харкова і не повернувся.
Про зникнення підлітка правоохоронцям повідомила його мати, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Хлопця знайшли близько 11:00 13 листопада на автовокзалі міста Чугуїв. Працівники райуправління поліції передали підлітка харківським колегам, аби ті повернули його батькам.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 18:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 листопада близько 20:00 14-річний юнак пішов із дому у Салтівському районі Харкова і не повернувся.".