Зниклого в Харкові підлітка знайшли наступного дня в іншому місті

12 листопада близько 20:00 14-річний юнак пішов із дому у Салтівському районі Харкова і не повернувся.

Про зникнення підлітка правоохоронцям повідомила його мати, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Хлопця знайшли близько 11:00 13 листопада на автовокзалі міста Чугуїв. Працівники райуправління поліції передали підлітка харківським колегам, аби ті повернули його батькам.