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Зниклого в Харкові підлітка знайшли наступного дня в іншому місті

Суспільство 18:53   13.11.2023
Олена Нагорна
Зниклого в Харкові підлітка знайшли наступного дня в іншому місті

12 листопада близько 20:00 14-річний юнак пішов із дому у Салтівському районі Харкова і не повернувся.

Про зникнення підлітка правоохоронцям повідомила його мати, інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Хлопця знайшли близько 11:00 13 листопада на автовокзалі міста Чугуїв. Працівники райуправління поліції передали підлітка харківським колегам, аби ті повернули його батькам.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 18:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 листопада близько 20:00 14-річний юнак пішов із дому у Салтівському районі Харкова і не повернувся.".