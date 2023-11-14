Из-за войны филины под угрозой, а тетерева убежали от россиян на Харьковщину

В результате боевых действий на Харьковщине могла существенно уменьшиться популяция филинов – их и до войны было всего пять-шесть пар.

И два участка, где жили эти птицы, оказались непосредственно на линии столкновения в Дворечанском парке, на реке Оскол, рассказывает Станислав Витер, эксперт по исследованию и охране биологического разнообразия Украинской природоохранной группы.

Сколько уцелели и не улетели ли птицы подальше от опасного места – сейчас можно только предполагать.

Но весной 2022 года орнитологи заметили, как группы птиц мигрировали по области. Из-за боев напуганные журавли, обычно гнездящиеся в Изюмских лесах, полетели вглубь Харьковщины.

«И в течение мая-июня мы наблюдали по семь – десять особей, летевших на территорию бывшего Змиевского района, вдоль реки Мож. Благо журавли громкие, их можно услышать, и не обязательно по минным полям лазить, чтобы узнать, есть ли они или нет», – объясняет Витер.

Затем харьковские орнитологи в течение 2022 года встречали пары гнездящихся краснокнижных скоп и пары черных аистов возле Змеева.

«Были у нас случаи появления тетерева в Харьковской области, которые обычно для нас не характерны. Тетерева мигрировали к нам из России перед войной – их согнало движение колонн российских военных», — рассказывает Витер.