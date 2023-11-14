Через війну пугачі під загрозою, а тетеруки втекли від росіян на Харківщину
Внаслідок бойових дій на Харківщині могла суттєво зменшитися популяція філін – їх і до війни було лише п’ять-шість пар.
І дві ділянки, де жили ці птахи, опинилися безпосередньо на лінії зіткнення у Дворічанському парку, на річці Оскіл, розповідає Станіслав Вітер, експерт із дослідження та охорони біологічного різноманіття Української природоохоронної групи.
Скільки вцілило і чи не полетіли птахи з небезпечного місця – зараз можна лише припускати.
Але навесні 2022 року орнітологи помітили, як групи птахів мігрували областю. Через бої налякані журавлі, які зазвичай гніздяться в Ізюмських лісах, полетіли вглиб Харківщини.
«І протягом травня-червня ми спостерігали по 7 – 10 особин, які кочували територію колишнього Зміївського району, вздовж річки Мож. Благо журавлі гучні, їх можна почути, і не обов’язково по мінним полях лазити, щоб дізнатися, є вони чи ні», – пояснює Вітер.
Потім харківські орнітологи протягом 2022 року зустрічали пари червонокнижних скоп, які гніздилися, й пари чорних лелек біля Змійова.
«Були у нас випадки появи тетерука в Харківській області, які зазвичай для нас не характерні. Тетеруки мігрували до нас з Росії перед війною – їх зігнав рух колон російських військових», – розповідає Вітер.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: боевые действия, війна, Дворечанский район, журавли, Змиевской район, миграция, птицы, пугач, скопа, тетерев, филин, харківщина, черный аист;
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок бойових дій на Харківщині могла суттєво зменшитися популяція філін – їх і до війни було лише п’ять-шість пар.".