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Через війну пугачі під загрозою, а тетеруки втекли від росіян на Харківщину

Суспільство 13:51   14.11.2023
Оксана Якушко
Через війну пугачі під загрозою, а тетеруки втекли від росіян на Харківщину

Внаслідок бойових дій на Харківщині могла суттєво зменшитися популяція філін – їх і до війни було лише п’ять-шість пар.

І дві ділянки, де жили ці птахи, опинилися безпосередньо на лінії зіткнення у Дворічанському парку, на річці Оскіл, розповідає Станіслав Вітер, експерт із дослідження та охорони біологічного різноманіття Української природоохоронної групи.

Скільки вцілило і чи не полетіли птахи з небезпечного місця – зараз можна лише припускати.

Але навесні 2022 року орнітологи помітили, як групи птахів мігрували областю. Через бої налякані журавлі, які зазвичай гніздяться в Ізюмських лісах, полетіли вглиб Харківщини.

«І протягом травня-червня ми спостерігали по 7 – 10 особин, які кочували територію колишнього Зміївського району, вздовж річки Мож. Благо журавлі гучні, їх можна почути, і не обов’язково по мінним полях лазити, щоб дізнатися, є вони чи ні», – пояснює Вітер.

Потім харківські орнітологи протягом 2022 року зустрічали пари червонокнижних скоп, які гніздилися, й пари чорних лелек біля Змійова.

«Були у нас випадки появи тетерука в Харківській області, які зазвичай для нас не характерні. Тетеруки мігрували до нас з Росії перед війною – їх зігнав рух колон російських військових», – розповідає Вітер.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 13:51;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок бойових дій на Харківщині могла суттєво зменшитися популяція філін – їх і до війни було лише п’ять-шість пар.".