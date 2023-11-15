Армия РФ повредила газопровод на Харьковщине – Минэнерго

В результате вражеских обстрелов в Харьковской области поврежден газопровод среднего давления.

Без газа оставалось более 300 потребителей. Большинство – уже с топливом, сообщает Министерство энергетики Украины.

«В то же время газовики вернули топливо в населенный пункт, который из-за боевых действий с июля этого года оставался без газа», — добавили в Минэнерго.