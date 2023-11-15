Армия РФ повредила газопровод на Харьковщине – Минэнерго
Фото: Минэнерго
В результате вражеских обстрелов в Харьковской области поврежден газопровод среднего давления.
Без газа оставалось более 300 потребителей. Большинство – уже с топливом, сообщает Министерство энергетики Украины.
«В то же время газовики вернули топливо в населенный пункт, который из-за боевых действий с июля этого года оставался без газа», — добавили в Минэнерго.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: армия, газопровод, Минэнерго, обстрел, повредила, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 12:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских обстрелов в Харьковской области поврежден газопровод среднего давления.".