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Армія РФ пошкодила газопровід на Харківщині – Міненерго

Суспільство 12:00   15.11.2023
Вікторія Яковенко
Армія РФ пошкодила газопровід на Харківщині – Міненерго Фото: Міненерго

Внаслідок ворожого обстрілу в Харківській області пошкоджений газопровід середнього тиску.

Без газу залишалися понад 300 споживачів. Більшість – уже з блакитним паливом, повідомляє Міністерство енергетики України.

«Водночас газовики повернули блакитне паливо у населений пункт, який через бойові дії з липня цього року залишався без газу», – додали в Міненерго.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 12:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого обстрілу в Харківській області пошкоджений газопровід середнього тиску.".