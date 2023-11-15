Армія РФ пошкодила газопровід на Харківщині – Міненерго
Фото: Міненерго
Внаслідок ворожого обстрілу в Харківській області пошкоджений газопровід середнього тиску.
Без газу залишалися понад 300 споживачів. Більшість – уже з блакитним паливом, повідомляє Міністерство енергетики України.
«Водночас газовики повернули блакитне паливо у населений пункт, який через бойові дії з липня цього року залишався без газу», – додали в Міненерго.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: армия, газопровод, Минэнерго, обстріл, повредила, рф, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 12:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого обстрілу в Харківській області пошкоджений газопровід середнього тиску.".