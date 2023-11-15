Армія РФ пошкодила газопровід на Харківщині – Міненерго

Внаслідок ворожого обстрілу в Харківській області пошкоджений газопровід середнього тиску.

Без газу залишалися понад 300 споживачів. Більшість – уже з блакитним паливом, повідомляє Міністерство енергетики України.

«Водночас газовики повернули блакитне паливо у населений пункт, який через бойові дії з липня цього року залишався без газу», – додали в Міненерго.