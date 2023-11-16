Авиаудар нанесли россияне у Петропавловки Харьковской области — Генштаб ВСУ

На Слобожанском направлении из артиллерии и минометов россияне обстреляли Ветеринарное, Огурцово, Волчанск, Нестерное, Двуречанское Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении враг безуспешно штурмовал позиции ВСУ возле Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где наши воины отразили 4 атаки.

Россияне нанесли авиационный удар в районе Петропавловки Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.