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Авиаудар нанесли россияне у Петропавловки Харьковской области — Генштаб ВСУ

Происшествия 19:42   16.11.2023
Оксана Якушко
Авиаудар нанесли россияне у Петропавловки Харьковской области — Генштаб ВСУ Фото: zn.ua

На Слобожанском направлении из артиллерии и минометов россияне обстреляли Ветеринарное, Огурцово, Волчанск, Нестерное, Двуречанское Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении враг безуспешно штурмовал позиции ВСУ возле  Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где наши воины отразили 4 атаки.

Россияне нанесли авиационный удар в районе Петропавловки Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 19:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении из артиллерии и минометов россияне обстреляли Ветеринарное, Огурцово, Волчанск, Нестерное, Двуречанское Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".