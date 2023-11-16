Авиаудар нанесли россияне у Петропавловки Харьковской области — Генштаб ВСУ
Фото: zn.ua
На Слобожанском направлении из артиллерии и минометов россияне обстреляли Ветеринарное, Огурцово, Волчанск, Нестерное, Двуречанское Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении враг безуспешно штурмовал позиции ВСУ возле Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где наши воины отразили 4 атаки.
Россияне нанесли авиационный удар в районе Петропавловки Харьковской области.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, артиллерия, Генштаб ВСУ, миномет, обстрел, россияне, Харьковская область, штурм;
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 19:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении из артиллерии и минометов россияне обстреляли Ветеринарное, Огурцово, Волчанск, Нестерное, Двуречанское Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".