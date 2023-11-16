Авіаудару завдали росіяни біля Петропавлівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Слобожанському напрямку з артилерії та мінометів росіяни обстріляли Ветеринарне, Огірцеве, Вовчанськ, Нестерне, Дворічанське Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно вів штурмові дії біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де наші воїни відбили 4 атаки.

Росіяни завдали авіаційного удару в районі Петропавлівки Харківської області.

Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.