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Авіаудару завдали росіяни біля Петропавлівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 19:42   16.11.2023
Оксана Якушко
Авіаудару завдали росіяни біля Петропавлівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Слобожанському напрямку з артилерії та мінометів росіяни обстріляли Ветеринарне, Огірцеве, Вовчанськ, Нестерне, Дворічанське Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно вів штурмові дії біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де наші воїни відбили 4 атаки.

Росіяни завдали авіаційного удару в районі Петропавлівки Харківської області.

Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

Читайте також: Ворог сім разів атакував на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 19:42;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Слобожанському напрямку з артилерії та мінометів росіяни обстріляли Ветеринарне, Огірцеве, Вовчанськ, Нестерне, Дворічанське Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".