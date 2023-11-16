Авіаудару завдали росіяни біля Петропавлівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
На Слобожанському напрямку з артилерії та мінометів росіяни обстріляли Ветеринарне, Огірцеве, Вовчанськ, Нестерне, Дворічанське Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку ворог безуспішно вів штурмові дії біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де наші воїни відбили 4 атаки.
Росіяни завдали авіаційного удару в районі Петропавлівки Харківської області.
Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.
Читайте також: Ворог сім разів атакував на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, артиллерия, Генштаб ВСУ, миномет, обстріл, россияне, Харьковская область, штурм;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Авіаудару завдали росіяни біля Петропавлівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 19:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Слобожанському напрямку з артилерії та мінометів росіяни обстріляли Ветеринарне, Огірцеве, Вовчанськ, Нестерне, Дворічанське Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".