Социальная «горячая линия» для переселенцев появится в Харьковской области

«Горячая линия» ориентирована на помощь внутренне перемещенным лицам, в частности их адаптации на новом месте жительства, сообщила ХОВА.

«Горячую линию» планируют разработать совместно с UNICEF. Она должна заработать через месяц-полтора, заверила во время презентации руководительница программ по защите детей ЮНИСЕФ в Харьковской области Наталья Датченко.

«Важно, чтобы люди могли как можно быстрее адаптироваться на новом месте и получали все доступные социальные услуги», — отметила Наталья Датченко.

«На Харьковщине зарегистрировано более 520 тысяч внутренне перемещенных лиц. Поэтому такая услуга актуальна, чтобы помочь людям сориентироваться в учреждениях, оказывающих социальные услуги, а также международной и государственной помощи», — отметила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.