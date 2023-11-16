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Социальная «горячая линия» для переселенцев появится в Харьковской области

Общество 21:50   16.11.2023
Оксана Якушко
Социальная «горячая линия» для переселенцев появится в Харьковской области

«Горячая линия» ориентирована на помощь внутренне перемещенным лицам, в частности их адаптации на новом месте жительства, сообщила ХОВА.

«Горячую линию» планируют разработать совместно с UNICEF. Она должна заработать через месяц-полтора, заверила во время презентации руководительница программ по защите детей ЮНИСЕФ в Харьковской области Наталья Датченко.

«Важно, чтобы люди могли как можно быстрее адаптироваться на новом месте и получали все доступные социальные услуги», — отметила Наталья Датченко.

«На Харьковщине зарегистрировано более 520 тысяч внутренне перемещенных лиц. Поэтому такая услуга актуальна, чтобы помочь людям сориентироваться в учреждениях, оказывающих социальные услуги, а также международной и государственной помощи», — отметила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 21:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Горячая линия» ориентирована на помощь внутренне перемещенным лицам, в частности их адаптации на новом месте жительства, сообщила ХОВА.".