Социальная «горячая линия» для переселенцев появится в Харьковской области
«Горячая линия» ориентирована на помощь внутренне перемещенным лицам, в частности их адаптации на новом месте жительства, сообщила ХОВА.
«Горячую линию» планируют разработать совместно с UNICEF. Она должна заработать через месяц-полтора, заверила во время презентации руководительница программ по защите детей ЮНИСЕФ в Харьковской области Наталья Датченко.
«Важно, чтобы люди могли как можно быстрее адаптироваться на новом месте и получали все доступные социальные услуги», — отметила Наталья Датченко.
«На Харьковщине зарегистрировано более 520 тысяч внутренне перемещенных лиц. Поэтому такая услуга актуальна, чтобы помочь людям сориентироваться в учреждениях, оказывающих социальные услуги, а также международной и государственной помощи», — отметила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.
Читайте также: Ночью «шахеды» ударили по общежитию, где проживали переселенцы — Терехов
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: UNICEF, впл, переселенцы, Харьковская область, хова, юнисеф;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Социальная «горячая линия» для переселенцев появится в Харьковской области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 21:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Горячая линия» ориентирована на помощь внутренне перемещенным лицам, в частности их адаптации на новом месте жительства, сообщила ХОВА.".