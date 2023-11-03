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Ночью «шахеды» ударили по общежитию, где проживали переселенцы — Терехов

Общество 14:34   03.11.2023
Елена Нагорная
Ночью «шахеды» ударили по общежитию, где проживали переселенцы — Терехов Улица Гольдберговская в Харькове после «прилета», фото — Игорь Терехов

После атаки «шахедов» в ночь на 3 ноября в Харькове зафиксированы попадания в СТО и общежитие, в котором проживали переселенцы.

Об этом сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов после того, как побывал на месте «прилета» по колледжу транспортных технологий на улице Гольдберговской в Основянском районе.

«Другие попадания пришлись на СТО и общежитие, в котором проживали переселенцы. Также немало вреда нанесено жилым домам — рядом с местами «прилетов» будем ремонтировать крыши», — написал Терехов.


Здание колледжа транспортных технологий, фото — Игорь Терехов

В пресс-службе мэрии сообщили, что в Основянском районе коммунальщики e;t устраняют последствия ночной атаки россиян — закрывают контуры окон жилых домов, которые были повреждены в результате «прилета».


Фото: Харьковский горсовет

Терехов также рассказал, что нескольким людям, которые после атаки дронов обратились к медикам в состоянии стресса, оказывают необходимую психологическую помощь.

Напомним, после полуночи 3 ноября в Харькове была слышна серия взрывов. Как сообщили в облпрокуратуре, удары были нанесены по Шевченковскому, Основянскому районам и пригороду Харькова. Всего было около десяти попаданийВозникли пять пожаров. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, по Харькову ударили четыре «шахеда». К медикам обратились восемь харьковчан с острой реакцией на стресс, в том числе двое детей. Также был обстрелян поселок Коротич Харьковского района. Часть вражеских дронов сбили сили ПВО.

Терехов сообщил о частичном отсутствии электричества в Основянском районе после атаки дронов. По данным облэнерго, в результате ударов на юге Харькова без света остались более 150 абонентов, на севере были обесточены три домовладения. Возле поврежденного колледжа транспортных технологий на улице Гольдберговской временно не будет ходить трамвай №27.

Читайте также: Стену разрушенного ночью колледжа в Харькове завалили спасатели — ГСЧС (видео)

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 14:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После атаки «шахедов» в ночь на 3 ноября в Харькове зафиксированы попадания в СТО и общежитие, в котором проживали переселенцы.".