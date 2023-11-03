Ночью «шахеды» ударили по общежитию, где проживали переселенцы — Терехов
После атаки «шахедов» в ночь на 3 ноября в Харькове зафиксированы попадания в СТО и общежитие, в котором проживали переселенцы.
Об этом сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов после того, как побывал на месте «прилета» по колледжу транспортных технологий на улице Гольдберговской в Основянском районе.
«Другие попадания пришлись на СТО и общежитие, в котором проживали переселенцы. Также немало вреда нанесено жилым домам — рядом с местами «прилетов» будем ремонтировать крыши», — написал Терехов.
Здание колледжа транспортных технологий, фото — Игорь Терехов
В пресс-службе мэрии сообщили, что в Основянском районе коммунальщики e;t устраняют последствия ночной атаки россиян — закрывают контуры окон жилых домов, которые были повреждены в результате «прилета».
Фото: Харьковский горсовет
Терехов также рассказал, что нескольким людям, которые после атаки дронов обратились к медикам в состоянии стресса, оказывают необходимую психологическую помощь.
Напомним, после полуночи 3 ноября в Харькове была слышна серия взрывов. Как сообщили в облпрокуратуре, удары были нанесены по Шевченковскому, Основянскому районам и пригороду Харькова. Всего было около десяти попаданий. Возникли пять пожаров. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, по Харькову ударили четыре «шахеда». К медикам обратились восемь харьковчан с острой реакцией на стресс, в том числе двое детей. Также был обстрелян поселок Коротич Харьковского района. Часть вражеских дронов сбили сили ПВО.
Терехов сообщил о частичном отсутствии электричества в Основянском районе после атаки дронов. По данным облэнерго, в результате ударов на юге Харькова без света остались более 150 абонентов, на севере были обесточены три домовладения. Возле поврежденного колледжа транспортных технологий на улице Гольдберговской временно не будет ходить трамвай №27.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: общежитие, переселенцы, прилеты, терехов, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 14:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После атаки «шахедов» в ночь на 3 ноября в Харькове зафиксированы попадания в СТО и общежитие, в котором проживали переселенцы.".