Уночі “шахеди” вдарили по гуртожитку, де проживали переселенці – Терехов

Після атаки “шахедів” у ніч проти 3 листопада у Харкові зафіксовані влучання в СТО та гуртожиток, в якому проживали переселенці.

Про це повідомив у телеграмі мер Ігор Терехов після того, як побував на місці “прильоту” по коледжу транспортних технологій на вулиці Гольдбергівській в Основ’янському районі.

“Інші влучання прийшлися на СТО та гуртожиток, в якому проживали переселенці. Також чимало шкоди завдано житловим будинкам – поряд з місцями “прильотів” будемо ремонтувати дахи”, – написав Терехов.



Будівля коледжу транспортних технологій, фото – Ігор Терехов

У пресслужбі мерії повідомили, що в Основ’янському районі комунальники усувають наслідки нічної атаки росіян – закривають контури вікон житлових будинків, які були пошкоджені в результаті “прильоту”.



Фото: Харківська міськрада

Терехов також розповів, що кільком людям, які після атаки дронів звернулися до медиків у стані стресу, надають необхідну психологічну допомогу.

Нагадаємо, після опівночі 3 листопада у Харкові було чутно серію вибухів. Як повідомили в облпрокуратурі, ударів було завдано по Шевченківському, Основ’янському районах та передмістю Харкова. Усього було близько десяти влучань. Виникли п’ять пожеж. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, по Харкову вдарили чотири «шахеди». До медиків звернулися вісім харків’ян із гострою реакцією на стрес, зокрема двоє дітей. Також було обстріляно селище Коротич Харківського району. Частину ворожих дронів збили сили ППО.

Терехов повідомив про часткову відсутність електрики в Основ’янському районі після атаки дронів. За даними обленерго, внаслідок ударів на півдні Харкова без світла залишилося понад 150 абонентів, на півночі було знеструмлено три домоволодіння. Біля пошкодженого коледжу транспортних технологій на вулиці Гольдбергівській тимчасово не ходитиме трамвай №27.