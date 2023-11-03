Атака дронів. Коли харків’янам повернуть світло, розповіли в обленерго

Внаслідок ударів ворожих безпілотників у ніч проти 3 листопада на півдні Харкова без електрики залишилося понад 150 абонентів, на півночі знеструмлені три домоволодіння.

Наразі фахівці відновлюють мережу після пошкоджень, повідомили журналістам у пресслужбі АТ “Харківобленерго”.

“Для відновлення електропостачання потрібно відновити близько 200 метрів повітряної лінії 0,4 кВ, а також відремонтувати елементи електричного обладнання, що вийшли з ладу. Усіх споживачів планується заживити до 15:00”, – зазначили в обленерго.

Раніше мер Ігор Терехов повідомив про часткову відсутність електрики в Основ’янському районі після атаки дронів. За його словами, інженерні комунікації не пошкоджені, але до усунення певних труднощів у частині району працюватиме аварійний режим вимкнення світла.

Нагадаємо, з 00:30 3 листопада у Харкові було чутно серію вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про влучання по цивільних об’єктах. Як повідомили в облпрокуратурі, ударів було завдано по Шевченківському, Основ’янському районах та передмістю Харкова. Усього було близько десяти влучань. Виникли п’ять пожеж — в Основ’янському та Шевченківському районах. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, по Харкову вдарили чотири “шахеди”. До медиків звернулися вісім харків’ян із гострою реакцією на стрес, зокрема двоє дітей. Також було обстріляне селище Коротич Харківського району. Частину ворожих дронів збили сили ППО.