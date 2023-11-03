Атака дронов. Когда харьковчанам вернут свет, рассказали в облэнерго
В результате ударов вражеских беспилотников в ночь на 3 ноября на юге Харькова без электричества остались более 150 абонентов, на севере обесточены три домовладения.
Сейчас специалисты восстанавливают сеть после повреждений, сообщили журналистам в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».
«Для возобновления электроснабжения нужно восстановить около 200 метров воздушной линии 0,4 кВ, а также отремонтировать элементы электрического оборудования, вышедшие из строя. Всех потребителей планируется запитать до 15:00», — отметили в облэнерго.
Ранее мэр Игорь Терехов сообщил о частичном отсутствии электричества в Основянском районе после атаки дронов. По его словам, инженерные коммуникации не повреждены, но до устранения определенных трудностей в части района будет работать аварийный режим отключения света.
Напомним, с 00:30 3 ноября в Харькове была слышна серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов написал о попаданиях по гражданским объектам. Как сообщили в облпрокуратуре, удары были нанесены по Шевченковскому, Основянскому районам и пригороду Харькова. Всего было около десяти попаданий. Возникли пять пожаров — в Основянском и Шевченковском районах. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, по Харькову ударили четыре «шахеда». К медикам обратились восемь харьковчан с острой реакцией на стресс, в том числе двое детей. Также был обстрелян поселок Коротич Харьковского района. Часть вражеских дронов сбили сили ПВО.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дроны, нет света, облэнерго, Основянский район, свет, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 13:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ударов вражеских беспилотников в ночь на 3 ноября на юге Харькова без электричества остались более 150 абонентов, на севере обесточены три домовладения.".