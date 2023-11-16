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Соціальна «гаряча лінія» для переселенців працюватиме у Харківській області

Суспільство 21:50   16.11.2023
Оксана Якушко
Соціальна «гаряча лінія» для переселенців працюватиме у Харківській області

“Гаряча лінія” орієнтована на допомогу внутрішньо переміщеним особам, зокрема, їхній адаптації на новому місці проживання, повідомила ХОВА.

«Гарячу лінію» планують розробити спільно з UNICEF. Вона має запрацювати через місяць-півтора, запевнила під час презентації керівниця програм із захисту дітей ЮНІСЕФ у Харківській області Наталія Датченко.

«Важливо, щоб люди мали змогу якомога швидше адаптуватися на новому місці та отримували усі доступні соціальні послуги», – зазначила Наталія Датченко.

«На Харківщині наразі зареєстровані більш як 520 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Тому така послуга актуальна, аби допомогти людям зорієнтуватися у закладах, які надають соціальні послуги, а також міжнародній і державній допомозі», – зазначила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 21:50;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Гаряча лінія” орієнтована на допомогу внутрішньо переміщеним особам, зокрема, їхній адаптації на новому місці проживання, повідомила ХОВА.".