Соціальна «гаряча лінія» для переселенців працюватиме у Харківській області

“Гаряча лінія” орієнтована на допомогу внутрішньо переміщеним особам, зокрема, їхній адаптації на новому місці проживання, повідомила ХОВА.

«Гарячу лінію» планують розробити спільно з UNICEF. Вона має запрацювати через місяць-півтора, запевнила під час презентації керівниця програм із захисту дітей ЮНІСЕФ у Харківській області Наталія Датченко.

«Важливо, щоб люди мали змогу якомога швидше адаптуватися на новому місці та отримували усі доступні соціальні послуги», – зазначила Наталія Датченко.

«На Харківщині наразі зареєстровані більш як 520 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Тому така послуга актуальна, аби допомогти людям зорієнтуватися у закладах, які надають соціальні послуги, а також міжнародній і державній допомозі», – зазначила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.