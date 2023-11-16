Соціальна «гаряча лінія» для переселенців працюватиме у Харківській області
“Гаряча лінія” орієнтована на допомогу внутрішньо переміщеним особам, зокрема, їхній адаптації на новому місці проживання, повідомила ХОВА.
«Гарячу лінію» планують розробити спільно з UNICEF. Вона має запрацювати через місяць-півтора, запевнила під час презентації керівниця програм із захисту дітей ЮНІСЕФ у Харківській області Наталія Датченко.
«Важливо, щоб люди мали змогу якомога швидше адаптуватися на новому місці та отримували усі доступні соціальні послуги», – зазначила Наталія Датченко.
«На Харківщині наразі зареєстровані більш як 520 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Тому така послуга актуальна, аби допомогти людям зорієнтуватися у закладах, які надають соціальні послуги, а також міжнародній і державній допомозі», – зазначила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: UNICEF, впл, переселенцы, Харьковская область, хова, юнисеф;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 21:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Гаряча лінія” орієнтована на допомогу внутрішньо переміщеним особам, зокрема, їхній адаптації на новому місці проживання, повідомила ХОВА.".