В Харькове остановились троллейбусы: что случилось

В районе ХТЗ в Харькове повреждена контактная сеть, из-за чего временно не работает электротранспорт.

«Пр. Александровский — повреждение контактной сети. Специалисты работают», — сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Ранее харьковчане в соцсетях писали о том, что троллейбусы остановились в районе ХТЗ 16 ноября.