В Харькове остановились троллейбусы: что случилось
Фото: Харьковский горсовет
В районе ХТЗ в Харькове повреждена контактная сеть, из-за чего временно не работает электротранспорт.
«Пр. Александровский — повреждение контактной сети. Специалисты работают», — сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Ранее харьковчане в соцсетях писали о том, что троллейбусы остановились в районе ХТЗ 16 ноября.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мэрия, остановились, троллейбусы;
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 11:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе ХТЗ в Харькове повреждена контактная сеть, из-за чего временно не работает электротранспорт".