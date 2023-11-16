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В Харькове остановились троллейбусы: что случилось

Общество 11:30   16.11.2023
Оксана Горун
В Харькове остановились троллейбусы: что случилось Фото: Харьковский горсовет

В районе ХТЗ в Харькове повреждена контактная сеть, из-за чего временно не работает электротранспорт.

«Пр. Александровский — повреждение контактной сети. Специалисты работают», — сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Ранее харьковчане в соцсетях писали о том, что троллейбусы остановились в районе ХТЗ 16 ноября.

Читайте также: В четверг в Харькове не будут ходить два троллейбуса, а третий изменит маршрут

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 11:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе ХТЗ в Харькове повреждена контактная сеть, из-за чего временно не работает электротранспорт".