Троллейбусы в Харькове изменят маршрут из-за аварии на сети

Движение троллейбусов в Подольском переулке, на проспекте Гагарина, улице Вернадского, улице Кузнечной, на участке от проспекта Героев Сталинграда до разворотного круга «Ул. Университетская», будет приостановлено с 20:00 и до конца рабочего дня 16 ноября.

Причина – аварийный ремонт в контактной сети, сообщили в Харьковском горсовете.

В это время троллейбусы будут курсировать следующим образом:

№3: разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля» – ул. Двенадцатого Апреля – (в обратном направлении: пр. Индустриальный – пр. Героев Харькова) – пр. Александровский – пр. Героев Сталинграда – пр. Гагарина – ул. Аэрофлотская – разворотный круг «Аэропорт»;

№6: разворотный круг «Железнодорожная станция «Основа» – ул. Валдайская – ул. Деповская – ул. Южнопроектная – пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «Парк «Встреча»;

№58: будет курсировать по-прежнему.