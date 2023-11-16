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Троллейбусы в Харькове изменят маршрут из-за аварии на сети

Общество 17:13   16.11.2023
Виктория Яковенко
Троллейбусы в Харькове изменят маршрут из-за аварии на сети Фото: Харьковский горсовет

Движение троллейбусов в Подольском переулке, на проспекте Гагарина, улице Вернадского, улице Кузнечной, на участке от проспекта Героев Сталинграда до разворотного круга «Ул. Университетская», будет приостановлено с 20:00 и до конца рабочего дня 16 ноября.

Причина – аварийный ремонт в контактной сети, сообщили в Харьковском горсовете.

В это время троллейбусы будут курсировать следующим образом:

№3: разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля» – ул. Двенадцатого Апреля – (в обратном направлении: пр. Индустриальный – пр. Героев Харькова) – пр. Александровский – пр. Героев Сталинграда – пр. Гагарина – ул. Аэрофлотская – разворотный круг «Аэропорт»;

№6: разворотный круг «Железнодорожная станция «Основа» – ул. Валдайская – ул. Деповская – ул. Южнопроектная – пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «Парк «Встреча»;

№58: будет курсировать по-прежнему.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 17:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение троллейбусов в Подольском переулке, на проспекте Гагарина, улице Вернадского, улице Кузнечной, на участке от проспекта Героев Сталинграда до разворотного круга «Ул. Университетская», будет приостановлено с 20:00 и до конца рабочего дня 16 ноября.".