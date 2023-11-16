Тролейбуси в Харкові змінять маршрут через аварію на мережі

Рух тролейбусів у провулку Подільському, на проспекті Гагаріна, вулиці Вернадського, вулиці Кузнечній, на ділянці від проспекту Героїв Сталінграда до розворотного кола «Вул. Університетська», буде припинений з 20:00 і до кінця робочого дня 16 листопада.

Причина – аварійний ремонт на контактній мережі, повідомили у Харківській міськраді.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№3: розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» – вул. Дванадцятого Квітня – (у зворотному напрямку: пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова) – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Аерофлотська – розворотне коло «Аеропорт»;

№6: розворотне коло «Залізнична станція «Основа» – вул. Валдайська – вул. Деповська – вул. Південнопроектна – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «Парк «Зустріч»;

№58: курсуватиме без змін.