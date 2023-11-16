У Харкові зупинилися тролейбуси: що сталося
Фото: Харківська міськрада
У районі ХТЗ у Харкові пошкоджено контактну мережу, через що тимчасово не працює електротранспорт.
“Пр. Олександрівський – пошкодження контактної мережі. Фахівці працюють”, – повідомили у пресслужбі Харківської міськради.
Раніше харків’яни в соцмережах писали, що тролейбуси зупинилися в районі ХТЗ 16 листопада.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: мэрия, остановились, троллейбусы;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 11:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районі ХТЗ у Харкові пошкоджено контактну мережу, через що тимчасово не працює електротранспорт".