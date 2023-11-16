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У Харкові зупинилися тролейбуси: що сталося

Суспільство 11:30   16.11.2023
Оксана Горун
У Харкові зупинилися тролейбуси: що сталося Фото: Харківська міськрада

У районі ХТЗ у Харкові пошкоджено контактну мережу, через що тимчасово не працює електротранспорт.

“Пр. Олександрівський – пошкодження контактної мережі. Фахівці працюють”, – повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Раніше харків’яни в соцмережах писали, що тролейбуси зупинилися в районі ХТЗ 16 листопада.

Читайте також: У четвер у Харкові не ходитимуть два тролейбуси, а третій змінить маршрут

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 11:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районі ХТЗ у Харкові пошкоджено контактну мережу, через що тимчасово не працює електротранспорт".