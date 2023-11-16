У Харкові зупинилися тролейбуси: що сталося

У районі ХТЗ у Харкові пошкоджено контактну мережу, через що тимчасово не працює електротранспорт.

“Пр. Олександрівський – пошкодження контактної мережі. Фахівці працюють”, – повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Раніше харків’яни в соцмережах писали, що тролейбуси зупинилися в районі ХТЗ 16 листопада.