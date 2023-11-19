В центре Харькова провели фешн-шоу (фото)

Показ мод под открытым небом провели на проспекте Науки в центре Харькова 18 ноября.

Фешн-шоу прошло при участии модельного агентства «L-models», украинского дизайнера одежды Виктории Есиповой и дизайнера обуви Юлии Сухининой, пишет «Редпост».

Модели прошлись по проспекту Науки, в том числе — перешли дорогу, привлекая внимание водителей к акции. Фотосессия состоялась на фоне витрин местных магазинов.

«Соскучилась по внешнему виду харьковчанок, всегда поражали способностью ярко наряжаться», «нам сейчас это нужно» — так комментируют акцию харьковчане в сети.