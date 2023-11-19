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В центре Харькова провели фешн-шоу (фото)

Общество 07:37   19.11.2023
Оксана Горун
В центре Харькова провели фешн-шоу (фото) Фото: Василий Голосный

Показ мод под открытым небом провели на проспекте Науки в центре Харькова 18 ноября.

Фешн-шоу прошло при участии модельного агентства «L-models», украинского дизайнера одежды Виктории Есиповой и дизайнера обуви Юлии Сухининой, пишет «Редпост».

В центре Харькова провели показ мод
Фото: Василий Голосный

Модели прошлись по проспекту Науки, в том числе — перешли дорогу, привлекая внимание водителей к акции. Фотосессия состоялась на фоне витрин местных магазинов.

В центре Харькова провели показ мод 6
Фото: Василий Голосный

«Соскучилась по внешнему виду харьковчанок, всегда поражали способностью ярко наряжаться», «нам сейчас это нужно» — так комментируют акцию харьковчане в сети.

В центре Харькова провели показ мод 2
Фото: Василий Голосный
В центре Харькова провели показ мод 3
Фото: Василий Голосный
В центре Харькова провели показ мод 5
Фото: Василий Голосный
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2023 в 07:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Показ мод под открытым небом провели на проспекте Науки в центре Харькова 18 ноября".