84-летняя женщина погибла, перебегая пр. Науки в неположенном месте (фото)

2 января на проспекте Науки в Харькове произошло ДТП, в результате которого погибла 84-летняя женщина. Предварительно установлено, что пенсионерка перебегала проезжую часть в неустановленном месте.

Авария произошла около 16:30. За рулем автомобиля Daewoo Lanos, который сбил пожилую женщину, был 48-летний водитель, рассказали в облуправлении Нацполиции.

Пенсионерка от полученных телесных повреждений погибла на месте.

Полиция открыла уголовное производство.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области