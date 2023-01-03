Live
  • Вторник 03.01.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 39
    • 🔴

84-летняя женщина погибла, перебегая пр. Науки в неположенном месте (фото)

Происшествия 12:07   03.01.2023
Елена Нагорная
84-летняя женщина погибла, перебегая пр. Науки в неположенном месте (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

2 января на проспекте Науки в Харькове произошло ДТП, в результате которого погибла 84-летняя женщина. Предварительно установлено, что пенсионерка перебегала проезжую часть в неустановленном месте.

Авария произошла около 16:30. За рулем автомобиля Daewoo Lanos, который сбил пожилую женщину, был 48-летний водитель, рассказали в облуправлении Нацполиции.

Пенсионерка от полученных телесных повреждений погибла на месте.

Полиция открыла уголовное производство.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

12:46
Экс-работник харьковского ТВ получил 10 лет тюрьмы за открытки с Z и флагом РФ
11:46
Грипп на Харьковщине набирает обороты, однако до эпидпорога еще далеко
11:31
Погода помогает: до 14:00 в Украине не будут отключать свет — Укрэнерго
11:21
В Холодногорском районе завершают замену поврежденных обстрелами окон (фото)
10:48
Возглавил конвой оккупантов: на Купянщине поймали экс-полицейского (видео)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «84-летняя женщина погибла, перебегая пр. Науки в неположенном месте (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 3 января 2023 в 12:07;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 января на проспекте Науки в Харькове произошло ДТП, в результате которого погибла 84-летняя женщина. Предварительно установлено, что пенсионерка перебегала проезжую часть в неустановленном месте. ".