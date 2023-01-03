84-летняя женщина погибла, перебегая пр. Науки в неположенном месте (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
2 января на проспекте Науки в Харькове произошло ДТП, в результате которого погибла 84-летняя женщина. Предварительно установлено, что пенсионерка перебегала проезжую часть в неустановленном месте.
Авария произошла около 16:30. За рулем автомобиля Daewoo Lanos, который сбил пожилую женщину, был 48-летний водитель, рассказали в облуправлении Нацполиции.
Пенсионерка от полученных телесных повреждений погибла на месте.
Полиция открыла уголовное производство.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 3 января 2023 в 12:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 января на проспекте Науки в Харькове произошло ДТП, в результате которого погибла 84-летняя женщина. Предварительно установлено, что пенсионерка перебегала проезжую часть в неустановленном месте. ".