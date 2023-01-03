84-річна жінка загинула, перебігаючи пр. Науки в невстановленому місці (фото)
2 січня на проспекті Науки в Харкові сталася ДТП, внаслідок якої загинула 84-річна жінка. Попередньо встановлено, що пенсіонерка перебігала проїжджу частину у невстановленому місці.
Аварія сталася близько 16:30. За кермом автомобіля Daewoo Lanos, який збив жінку похилого віку, був 48-річний водій, розповіли в облуправлінні Нацполіції.
Пенсіонерка від тілесних ушкоджень загинула на місці.
Поліція відкрила кримінальне провадження.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2023 в 12:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 січня на проспекті Науки в Харкові сталася ДТП, внаслідок якої загинула 84-річна жінка. Попередньо встановлено, що пенсіонерка перебігала проїжджу частину у невстановленому місці. ".