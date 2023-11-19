У центрі Харкова провели фешн-шоу (фото)

Показ мод просто неба провели на проспекті Науки в центрі Харкова 18 листопада.

Фешн-шоу пройшло за участі модельної агенції L-models, українського дизайнера одягу Вікторії Єсипової та дизайнера взуття Юлії Сухініної, пише “Редпост”.

Моделі пройшлися проспектом Науки, у тому числі – перейшли дорогу, привертаючи увагу водіїв до акції. Фотосесія відбулася на фоні вітрин місцевих магазинів.

“Скучила за зовнішнім виглядом харків’янок, завжди вражали здатністю яскраво вбиратися”, “нам зараз це потрібно” – так коментують акцію харків’яни в мережі.