У центрі Харкова провели фешн-шоу (фото)
Фото: Василь Голосний
Показ мод просто неба провели на проспекті Науки в центрі Харкова 18 листопада.
Фешн-шоу пройшло за участі модельної агенції L-models, українського дизайнера одягу Вікторії Єсипової та дизайнера взуття Юлії Сухініної, пише “Редпост”.
Моделі пройшлися проспектом Науки, у тому числі – перейшли дорогу, привертаючи увагу водіїв до акції. Фотосесія відбулася на фоні вітрин місцевих магазинів.
“Скучила за зовнішнім виглядом харків’янок, завжди вражали здатністю яскраво вбиратися”, “нам зараз це потрібно” – так коментують акцію харків’яни в мережі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: модели, показ мод, проспект науки, центр;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2023 в 07:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Показ мод просто неба провели на проспекті Науки в центрі Харкова 18 листопада".