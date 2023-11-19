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У центрі Харкова провели фешн-шоу (фото)

Суспільство 07:37   19.11.2023
Оксана Горун
У центрі Харкова провели фешн-шоу (фото) Фото: Василь Голосний

Показ мод просто неба провели на проспекті Науки в центрі Харкова 18 листопада.

Фешн-шоу пройшло за участі модельної агенції L-models, українського дизайнера одягу Вікторії Єсипової та дизайнера взуття Юлії Сухініної, пише “Редпост”.

У центрі Харкова провели показ мод
Фото: Василь Голосний

Моделі пройшлися проспектом Науки, у тому числі – перейшли дорогу, привертаючи увагу водіїв до акції. Фотосесія відбулася на фоні вітрин місцевих магазинів.

У центрі Харкова провели показ мод 6
Фото: Василь Голосний

“Скучила за зовнішнім виглядом харків’янок, завжди вражали здатністю яскраво вбиратися”, “нам зараз це потрібно” – так коментують акцію харків’яни в мережі.

У центрі Харкова провели показ мод 2
Фото: Василь Голосний
У центрі Харкова провели показ мод 3
Фото: Василь Голосний
У центрі Харкова провели показ мод 5
Фото: Василь Голосний
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2023 в 07:37;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Показ мод просто неба провели на проспекті Науки в центрі Харкова 18 листопада".