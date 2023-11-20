КВБО присоединился к уборке снега на улицах Харькова
КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» помогло другим коммунальным службам Харькова ликвидировать последствия ночного снегопада.
В уборке снега с тротуаров и внутриквартальных дорог было задействовано 12 единиц спецтехники предприятия. С 6:00 они устраняли последствия стихии в Холодногорском, Новобаварском и Слободском районах.
По словам директора КП «КВБО» Алексея Артикуленко, все автоколонны предприятия хорошо подготовлены к работе в осенне-зимний период, и такие снегопады, как в ночь с 19 на 20 ноября, для коммунальщиков не стали неожиданностью.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: коммунальщики, КП "КПБО", снег, снегопад, снегопад в Харькове, техника, уборка снега, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 17:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» помогло другим коммунальным службам Харькова ликвидировать последствия ночного снегопада.".