КВБО присоединился к уборке снега на улицах Харькова

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» помогло другим коммунальным службам Харькова ликвидировать последствия ночного снегопада.

В уборке снега с тротуаров и внутриквартальных дорог было задействовано 12 единиц спецтехники предприятия. С 6:00 они устраняли последствия стихии в Холодногорском, Новобаварском и Слободском районах.

По словам директора КП «КВБО» Алексея Артикуленко, все автоколонны предприятия хорошо подготовлены к работе в осенне-зимний период, и такие снегопады, как в ночь с 19 на 20 ноября, для коммунальщиков не стали неожиданностью.