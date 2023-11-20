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КВБО присоединился к уборке снега на улицах Харькова

Общество 17:59   20.11.2023
Оксана Якушко
КВБО присоединился к уборке снега на улицах Харькова

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» помогло другим коммунальным службам Харькова ликвидировать последствия ночного снегопада.

В уборке снега с тротуаров и внутриквартальных дорог было задействовано 12 единиц спецтехники предприятия. С 6:00 они устраняли последствия стихии в Холодногорском, Новобаварском и Слободском районах.

По словам директора КП «КВБО» Алексея Артикуленко, все автоколонны предприятия хорошо подготовлены к работе в осенне-зимний период, и такие снегопады, как в ночь с 19 на 20 ноября, для коммунальщиков не стали неожиданностью.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 17:59;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» помогло другим коммунальным службам Харькова ликвидировать последствия ночного снегопада.".