Снег в Харькове убирают около двух тысяч коммунальщиков (фото, видео)

В Харькове к работам по уборке снега 20 ноября привлекли 1948 работников коммунальных предприятий.

По данным Харьковского горсовета, на улицах также работает 84 единицы автотракторной техники и более 70 средств малой механизации.

«В том числе на придомовых территориях, обслуживаемых КП «Харьковблагоустройство», снег убирают 1728 рабочих с помощью 60 единиц автотракторной техники. На объектах СКП «Харьковзеленстрой» работают 220 рабочих предприятия и 24 единицы техники», – добавили в мэрии.

Видео: Харьковский горсовет