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Снег в Харькове убирают около двух тысяч коммунальщиков (фото, видео)

Общество 12:25   20.11.2023
Виктория Яковенко
Снег в Харькове убирают около двух тысяч коммунальщиков (фото, видео) Фото: Харьковский горсовет

В Харькове к работам по уборке снега 20 ноября привлекли 1948 работников коммунальных предприятий.

По данным Харьковского горсовета, на улицах также работает 84 единицы автотракторной техники и более 70 средств малой механизации.

«В том числе на придомовых территориях, обслуживаемых КП «Харьковблагоустройство», снег убирают 1728 рабочих с помощью 60 единиц автотракторной техники. На объектах СКП «Харьковзеленстрой» работают 220 рабочих предприятия и 24 единицы техники», – добавили в мэрии.

 

 

 

 

 

Видео: Харьковский горсовет

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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 12:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове к работам по уборке снега 20 ноября привлекли 1948 работников коммунальных предприятий.".