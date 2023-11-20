Снег в Харькове убирают около двух тысяч коммунальщиков (фото, видео)
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове к работам по уборке снега 20 ноября привлекли 1948 работников коммунальных предприятий.
По данным Харьковского горсовета, на улицах также работает 84 единицы автотракторной техники и более 70 средств малой механизации.
«В том числе на придомовых территориях, обслуживаемых КП «Харьковблагоустройство», снег убирают 1728 рабочих с помощью 60 единиц автотракторной техники. На объектах СКП «Харьковзеленстрой» работают 220 рабочих предприятия и 24 единицы техники», – добавили в мэрии.
Видео: Харьковский горсовет
Читайте также: Снег в Харькове: виды улиц и Центрального парка (фоторепортаж)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: коммунальщики, міськрада, снег, техника, убирают, Харьков.;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Снег в Харькове убирают около двух тысяч коммунальщиков (фото, видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 12:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове к работам по уборке снега 20 ноября привлекли 1948 работников коммунальных предприятий.".