Сніг у Харкові прибирають майже дві тисячі комунальників (фото, відео)
Фото: Харківська міськрада
У Харкові до робіт з прибирання снігу 20 листопада залучили 1948 працівників комунальних підприємств.
За даними Харківської міськради, на вулицях також працює 84 одиниці автотракторної техніки та 71 засіб малої механізації.
«У тому числі на прибудинкових територіях, які обслуговує КП «Харківблагоустрій», сніг прибирають 1728 робітників за допомогою 60 одиниць автотракторної техніки. На об’єктах СКП «Харківзеленбуд» працюють 220 робітників підприємства та 24 одиниці техніки», – додали в мерії.
Відео: Харківська міськрада
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 12:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові до робіт з прибирання снігу 20 листопада залучили 1948 працівників комунальних підприємств.".