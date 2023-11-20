КВПВ долучився до прибирання снігу на вулицях Харкова

КП «Комплекс із вивезення побутових відходів» допомогло іншим комунальним службам Харкова ліквідувати наслідки нічного снігопаду.

У прибиранні снігу з тротуарів та внутрішньоквартальних доріг були задіяні 12 одиниць спецтехніки підприємства. З 6:00 вони усували наслідки стихії в Холодногірському, Новобаварському та Слобідському районах.

За словами директора КП «КВПВ» Олексія Артикуленка, всі автоколони підприємства добре підготовлені до роботи в осінньо-зимовий період, і такі снігопади, як у ніч з 19 на 20 листопада, для комунальників не стали несподіванкою.