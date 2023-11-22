«Неадекватные матери приехали»: как вывозили 37 детей Харьковщины из РФ

Семейный врач из Волчанска Ксения М. и начальник отдела по делам депортированных департамента кризисного реагирования Минреинтеграции Наталья Емец рассказали «ZN», как удалось вернуть в Украину самую большую группу детей, вывезенных из Харьковщины прямо перед деоккупацией.

Ксения ездила минувшей осенью вызволять из цепких лап «освободителей» своего сына-подростка. Женщина отправила его в печально известный сейчас детский лагерь «Медвежонок» в Геленджике в надежде следом выехать с маленькой дочерью и всем вместе бежать через РФ в Европу. Подобным образом поступали многие жители оккупированных территорий, для которых путь в Украину был отрезан.

Семейный врач из Волчанска рассказала: ее муж в первые же дни вторжения успел выехать из города в Харьков, где пошел в военкомат и вступил в ряды ВСУ. Она осталась, считая, что это ее долг как медика и руководителя первичной медико-санитарной помощи Волчанского горсовета. Остались и дети — их в первый день полномасштабной войны вывезли в село под Волчанском, где, как казалось будет «тихо».

«У нас еще не было понимания, что такое оккупация. Мы думали, что это скоро кончится, пытались держать связь», — поделилась Ксения.

Она продолжала работать — НСЗУ исправно перечисляла зарплаты и медикам на оккупированным территориях. «На крючок» к оккупантам Ксения попала при попытке провезти в Волчанск вакцины для детей — их должны были «обходными путями» доставить из Харькова.

«Об этом и о том, что мой муж военный, как-то узнали россияне. Начались угрозы. Я поняла: нужно уезжать. Собрала вещи, сказала сотрудникам, чтобы не думали, что я их бросила, и не беспокоились: договор с НСЗУ — до конца года, зарплата будет им начисляться на карточки. Но кто-то донес. Ко мне пришли прямо в кабинет и арестовали на глазах у сотрудников, отобрали паспорт и телефон. Сначала угрожали тюрьмой, но потом отпустили: «Работай, но фамилия твоя — на всех блокпостах. Ты отсюда никуда не уедешь. Мы знаем, что у тебя маленькая дочь и взрослый сын. Знаем, что они у твоих родителей, и адрес тоже знаем», — пересказала беседу с оккупантами семейный врач.

Когда же местным предложили оздоровление в Геленджике: лагерь — для подростков и санаторий — для мам с маленькими детьми — Ксения решила, что это выход: выбраться под этим поводом в РФ, а оттуда уже бежать «в цивилизацию». Однако в результате получилось так, что ее сына в детский лагерь «Медвежонок» отправили, а она с дочерью выехать за ним не успела — Волчанск освободили ВСУ.

«Мы радовались. Но мой сын остался в Геленджике. Я начала звонить по телефону учителям, которые работали на российскую школу и сопровождали группу детей. Просила: «Вывезите Валерия на границу, хотя бы с Беларусью. Я вышлю вам средства, сколько скажете». Но учительница не согласилась. Сначала родителям говорили, что, несмотря на военные действия, в отношении детей между странами есть понимание и договоренность. Мол, не беспокойтесь, мы вернем детей. Потом перестали отвечать», — рассказала Ксения.

Она обращалась в различные инстанции. Некоторые родители выезжали за детьми сами, но не могли их забрать и вынуждены были жить в РФ полгода — в ожидании. В итоге семейному врачу из Волчанска помогли в Минреинтеграции. Там срочно организовали поездку для мам Харьковщины в РФ.

«Началось все с того, что позвонила нам женщина. Сообщила, что двое ее детей находятся в лагере в Геленджике. Просила помочь их забрать. Уже потом мы узнали, что таких детей много, и в сотрудничестве с «СОС Детские городки Украина» решили собирать группу, — рассказала начальник отдела по делам депортированных департамента кризисного реагирования Минреинтеграции Наталья Емец. — Однако почти ни у кого из родителей не было загранпаспортов. А у некоторых — вообще любых документов. Мы обратились в Государственную миграционную службу, и они включились по полной. Руководство сказало: «Без вопросов. Для наших детей сделаем все от нас зависящее». Группа подала документы на загранпаспорта в территориальном отделении в Харькове, а уже на следующий день получила готовые в Киеве».

Так родители выехали вначале в Польшу — поездом. А уже оттуда автобусом — в Беларусь и дальше — в РФ. В лагере в Геленджике родителей вначале вовсе не хотели впускать на территорию. Однако позже пустили — с российскими пропагандистами. Те снимали происходящее на видео.

«Проводили «медицинское освидетельствование»: адекватны ли мы, наркотические и алкозависимые. Все это снималось на камеру. Уже потом мы узнали, что отснятое видео крутили по местным каналам. Тогда-то и поняли, зачем все это было. Видео сопровождалось журналистскими комментариями, мол, неадекватные матери приехали забирать детей под обстрелы к фашистам, нацистам. Однако, поскольку юридически это родители, у руководства лагеря просто не было иного выхода, чем отдать им детей», — пояснила Ксения.

«Медосмотр» затянулся до полуночи, но переночевать в лагере детям и родителям не разрешили — выставили со словами, что их проблемы никого не интересуют. В итоге ночевали в частном доме отдыха — за деньги. Обратно выбрались с большим трудом — через небольшой пункт пропуска на границе между РФ и Беларусью. А в Украину заезжали аж через Словакию.

По началу Ксения с детьми вернулась в родной Волчанск, но позже перебралась в Харьков.

«В течение этих четырех месяцев россияне разрушали Волчанск. Амбулатория была повреждена, больница разбита. Ездить на работу стало слишком опасно. В Харьков я раньше еженедельно ездила по работе. Видела, что жизнь там восстанавливается, магазины работают, улицы чистенькие, и люди возвращаются. К сожалению, мои родители остались в селе. Хотя и крыша уже латаная, и выбитые окна вставлены после вражеских обстрелов, они не хотят покидать дом, который сами построили», — рассказала она.

Сын Ксении Валерий, спасенный от российских «освободителей» сейчас учится на втором курсе медицинского колледжа в Харькове. Волонтерит в больнице в сердечно-сосудистой хирургии как санитар. А муж — продолжает защищать Украину.