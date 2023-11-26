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Админздание за 74 млн грн восстанавливают в Старом Салтове Харьковской области

Общество 13:24   26.11.2023
Оксана Якушко
Админздание за 74 млн грн восстанавливают в Старом Салтове Харьковской области

В деоккупированном Старом Салтове восстанавливают здания, где будет амбулатория, Центр предоставления административных услуг и поселковый совет, сообщили в ХОВА.

Общая стоимость работ – почти 74 миллиона гривен. Этот объект начали ремонтировать в июне этого года и продолжат в следующем 2024 году, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Здание готово уже более, чем на 30%. Здесь отремонтирована кровля, внешние и внутренние инженерные сети теплоснабжения. Параллельно с восстановлением жилищного фонда работаем над учреждениями социальной сферы. Ведь только комплексный подход поможет обустроить нормальную жизнь жителей общины. Восстанавливаем помещение ЦПАУ и амбулатории в Старом Салтове, чтобы люди могли получать качественные услуги», – сказал начальник ХОВА.

В помещениях продолжается ремонт внутренних инженерных сетей электроснабжения и вентиляции. Также уже украшен фасад и заменены окна. Строители работают над устройством дорожной плитки и стяжки полов. Была восстановлена котельная, которая также пострадала от вражеских обстрелов.
В Старосалтовской громаде восстанавливают еще 17 жилых домов и учебное заведение.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2023 в 13:24;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированном Старом Салтове восстанавливают здания, где будет амбулатория, Центр предоставления административных услуг и поселковый совет, сообщили в ХОВА.".