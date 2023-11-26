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Адмінбудівлю за 74 млн грн відновлюють у Старому Салтові на Харківщині

Суспільство 13:24   26.11.2023
Оксана Якушко
Адмінбудівлю за 74 млн грн відновлюють у Старому Салтові на Харківщині

У деокупованому Старому Салтові відновлюють будинки, де буде амбулаторія, Центр надання адміністративних послуг і селищна рада, повідомили у ХОВА.

Загальна вартість робіт – майже 74 мільйони гривень. Цей об’єкт почали ремонтувати у червні цього року і продовжать у наступному 2024 році, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Будівля готова вже на понад 30 %. Тут відремонтовано покрівлю, зовнішні та внутрішні інженерні мережі теплопостачання. Паралельно з відбудовою житлового фонду працюємо над закладами соціальної сфери. Адже лише комплексний підхід допоможе облаштувати нормальне життя для жителів громади. Відновлюємо приміщення ЦНАПу та амбулаторії у Старому Салтові, аби люди могли отримувати якісні послуги», – наголосив начальник ХОВА.

У приміщеннях ще триває ремонт внутрішніх інженерних мереж електропостачання та вентиляції. Також вже оздоблено фасад і замінено вікна. Будівельники працюють над влаштуванням дорожньої плитки та стяжки підлоги. Було відновлено котельню, яка також постраждала від ворожих обстрілів.

У Старосалтівській громаді відновлюють ще 17 житлових будинків та заклад освіти.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2023 в 13:24;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У деокупованому Старому Салтові відновлюють будинки, де буде амбулаторія, Центр надання адміністративних послуг і селищна рада, повідомили у ХОВА.".