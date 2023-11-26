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Частные дома и автомобили повреждены из-за обстрелов в Харьковской области

Происшествия 08:45   26.11.2023
Оксана Якушко
Частные дома и автомобили повреждены из-за обстрелов в Харьковской области

За прошедшие сутки враг из артиллерии и минометов и другого вооружения обстрелял населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате артиллерийского обстрела пгт Казачья Лопань Харьковского района повреждены 4 частных дома и автомобиля.

В селе Барановка Богодуховского района минометный обстрел повредил 2 частных дома и линии электропередач.

Также под ударами врага находились Уды Богодуховского района, Алисовка Харьковского района, Бочково, Малая Волчья Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района.

За сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2023 в 08:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки враг из артиллерии и минометов и другого вооружения обстрелял населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".