Частные дома и автомобили повреждены из-за обстрелов в Харьковской области

За прошедшие сутки враг из артиллерии и минометов и другого вооружения обстрелял населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате артиллерийского обстрела пгт Казачья Лопань Харьковского района повреждены 4 частных дома и автомобиля.

В селе Барановка Богодуховского района минометный обстрел повредил 2 частных дома и линии электропередач.

Также под ударами врага находились Уды Богодуховского района, Алисовка Харьковского района, Бочково, Малая Волчья Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района.

За сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.

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