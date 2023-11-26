Приватні будинки і автівки пошкоджені через обстріли в Харківській області

Минулої доби ворог з артилерії та мінометів та іншого озброєння обстріляв населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок артилерійського обстрілу смт Козача Лопань Харківського району пошкоджені 4 приватні будинки та автівки.

У селі Баранівка Богодухівського району мінометний обстріл пошкодив 2 приватних будинки та лінії електропередач.

Також під ударами ворога перебували Уди Богодухівського району, Алісівка Харківського району, Бочкове, Мала Вовча Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.