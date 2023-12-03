Пытались спасти, но было поздно: пенсионер погиб в своем доме на Харьковщине

84-летний житель села Шугаевка Орельской громады Харьковской области погиб в результате пожара в собственном доме утром 3 декабря. Соседи пытались его спасти, но было уже поздно.

О густом дыме, который валил из-под крыши дома, местные сообщили на номер «101» в 8:33, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Когда спасатели прибыли на место, огонь распространился на площадь 25 квадратных метров. Горели деревянный пол и вещи.

Потушили пожар в 10:46. Причиной стало нарушение правил эксплуатации печного отопления.