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Пытались спасти, но было поздно: пенсионер погиб в своем доме на Харьковщине

Происшествия 12:30   03.12.2023
Елена Нагорная
Пытались спасти, но было поздно: пенсионер погиб в своем доме на Харьковщине Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

84-летний житель села Шугаевка Орельской громады Харьковской области погиб в результате пожара в собственном доме утром 3 декабря. Соседи пытались его спасти, но было уже поздно.

О густом дыме, который валил из-под крыши дома, местные сообщили на номер «101» в 8:33, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Когда спасатели прибыли на место, огонь распространился на площадь 25 квадратных метров. Горели деревянный пол и вещи.

Потушили пожар в 10:46. Причиной стало нарушение правил эксплуатации печного отопления.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2023 в 12:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "84-летний житель села Шугаевка Орельской громады Харьковской области погиб в результате пожара в собственном доме утром 3 декабря. Соседи пытались его спасти, но было уже поздно.".