Пытались спасти, но было поздно: пенсионер погиб в своем доме на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
84-летний житель села Шугаевка Орельской громады Харьковской области погиб в результате пожара в собственном доме утром 3 декабря. Соседи пытались его спасти, но было уже поздно.
О густом дыме, который валил из-под крыши дома, местные сообщили на номер «101» в 8:33, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Когда спасатели прибыли на место, огонь распространился на площадь 25 квадратных метров. Горели деревянный пол и вещи.
Потушили пожар в 10:46. Причиной стало нарушение правил эксплуатации печного отопления.
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2023 в 12:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "84-летний житель села Шугаевка Орельской громады Харьковской области погиб в результате пожара в собственном доме утром 3 декабря. Соседи пытались его спасти, но было уже поздно.".