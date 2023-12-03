Двое мужчин пострадали в Харькове, пытаясь спасти авто

В 12:10 2 декабря на улице Алуштинской в Харькове произошел пожар в гараже, в результате которого пострадали двое 48-летних мужчин.

В гараже горели вещи и автомобиль Mitsubishi Outlander. Двое мужчин пытались вытолкать машину из бокса. В результате этого получили незначительные ожоги, но от госпитализации отказались, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В 13:00 пожар локализовали, в 13:15 ликвидировали. Причина и обстоятельства его возникновения устанавливаются.