Двое мужчин пострадали в Харькове, пытаясь спасти авто
В 12:10 2 декабря на улице Алуштинской в Харькове произошел пожар в гараже, в результате которого пострадали двое 48-летних мужчин.
В гараже горели вещи и автомобиль Mitsubishi Outlander. Двое мужчин пытались вытолкать машину из бокса. В результате этого получили незначительные ожоги, но от госпитализации отказались, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В 13:00 пожар локализовали, в 13:15 ликвидировали. Причина и обстоятельства его возникновения устанавливаются.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: алуштинская, гараж, ГСЧС, пожар, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2023 в 08:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 12:10 2 декабря на улице Алуштинской в Харькове произошел пожар в гараже, в результате которого пострадали двое 48-летних мужчин.".