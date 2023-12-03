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Двое мужчин пострадали в Харькове, пытаясь спасти авто

Происшествия 08:22   03.12.2023
Елена Нагорная
Двое мужчин пострадали в Харькове, пытаясь спасти авто

В 12:10 2 декабря на улице Алуштинской в Харькове произошел пожар в гараже, в результате которого пострадали двое 48-летних мужчин.

В гараже горели вещи и автомобиль Mitsubishi Outlander. Двое мужчин пытались вытолкать машину из бокса. В результате этого получили незначительные ожоги, но от госпитализации отказались, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В 13:00 пожар локализовали, в 13:15 ликвидировали. Причина и обстоятельства его возникновения устанавливаются.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2023 в 08:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 12:10 2 декабря на улице Алуштинской в Харькове произошел пожар в гараже, в результате которого пострадали двое 48-летних мужчин.".