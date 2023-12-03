Двоє чоловіків постраждали в Харкові, намагаючись врятувати авто
О 12:10 2 грудня на вулиці Алуштинській у Харкові сталася пожежа в гаражі, внаслідок якої постраждали двоє 48-річних чоловіків.
У гаражі горіли речі та автомобіль Mitsubishi Outlander. Двоє чоловіків намагалися виштовхати машину з боксу. Внаслідок цього отримали незначні опіки, але від ушпиталення відмовилися, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
О 13:00 пожежу локалізували, о 13:15 ліквідували. Причина та обставини її виникнення встановлюються.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: алуштинская, гараж, ГСЧС, пожар, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 08:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 12:10 2 грудня на вулиці Алуштинській у Харкові сталася пожежа в гаражі, внаслідок якої постраждали двоє 48-річних чоловіків.".