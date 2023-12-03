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Двоє чоловіків постраждали в Харкові, намагаючись врятувати авто

Події 08:22   03.12.2023
Олена Нагорна
Двоє чоловіків постраждали в Харкові, намагаючись врятувати авто

О 12:10 2 грудня на вулиці Алуштинській у Харкові сталася пожежа в гаражі, внаслідок якої постраждали двоє 48-річних чоловіків.

У гаражі горіли речі та автомобіль Mitsubishi Outlander. Двоє чоловіків намагалися виштовхати машину з боксу. Внаслідок цього отримали незначні опіки, але від ушпиталення відмовилися, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

О 13:00 пожежу локалізували, о 13:15 ліквідували. Причина та обставини її виникнення встановлюються.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 08:22;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 12:10 2 грудня на вулиці Алуштинській у Харкові сталася пожежа в гаражі, внаслідок якої постраждали двоє 48-річних чоловіків.".