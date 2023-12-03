Хотіли врятувати, але було пізно: чоловік загинув у своєму домі на Харківщині

84-річний житель села Шугаївка Орільської громади Харківської області загинув унаслідок пожежі у власному будинку вранці 3 грудня. Сусіди намагалися його врятувати, але було вже пізно.

Про густий дим, що валив з-під даху дому, місцеві повідомили на номер “101” о 8:33, інформують у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Коли рятувальники прибули на місце, вогонь поширився на площу 25 метрів квадратних. Горіли дерев’яна підлога та речі.

Загасили пожежу о 10:46. Причиною стало порушення правил експлуатації пічного опалення.