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Экспорт сократился: что все еще продают за границу производители Харьковщины

Харьков 10:44   06.12.2023
Оксана Горун
Экспорт сократился: что все еще продают за границу производители Харьковщины

В 2023 году (по данным за январь — август) экспорт на Харьковщине сократился на 12,2%. А импорт вырос — на 25,6%. Такие данные приводит департамент экономики ХОВА в проекте Программы экономического и социального развития Харьковской области на 2024 год.

«За январь – август 2023 года внешнеторговый оборот товарами Харьковской области составил 1 млрд 475,3 млн долл. США и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 9,3%. Экспортные поставки уменьшились на 12,2% и составили 511,2 млн долл. США. Импортные поступления увеличились на 25,6% и составили 964,1 млн долл. США», — проинформировали в ХОВА.

Таким образом отрицательное сальдо, по последним имеющимся статистическим данным, в 2023 году составило 452,9 млн долл. В 2022-м году за этот период сальдо было также отрицательным, но значительно меньше – 185,4 млн долл. США.

Торговые операции Харьковская область проводит с партнерами из 138 стран мира. Но все же основные торговые партнеры — страны ЕС. В 2023-м в ЕС харьковские предприятия поставили продукции на 82 млн 916 тыс. долларов. На экспорт отправляли следующие виды продукции:

🔹 жиры и масла;
🔹 электрические машины;
🔹 ядерные реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства;
🔹 остатки и отходы пищевой промышленности;
🔹 готовые корма для животных;
🔹 готовые продукты из зерновых культур, муки, крахмала или молока;
🔹 мучные кондитерские изделия;
🔹 мебель;
🔹 постельные принадлежности, матрасы, матрасные основания, диванные подушки;
🔹древесину и изделия из древесины;
🔹 древесный уголь;
🔹 химическую продукцию;
🔹 семена и плоды масличных растений;
🔹 изделия из черных металлов.

До полномасштабного вторжения РФ существенную долю в экспорте Харьковщины составляла продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, а также аграриев. Из-за разрушений предприятий и нарушения логистики ситуация изменилась.

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«Кроме того, главной проблемой агропромышленного комплекса является экспорт отечественной сельхозпродукции, а именно блокировка портов. Эта проблема разорвала традиционные логистические маршруты экспортных поставок сельскохозяйственной продукции. Украинский агропромышленный комплекс производит продукции в разы больше, чем ее внутреннее потребление.
Таким образом, для решения проблемы экспорта необходимо налаживание менее затратных новых путей реализации сельхозпродукции и продуктов ее переработки», — подчеркнули специалисты департамента экономики ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 10:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 2023 году (по данным за январь — август) экспорт на Харьковщине сократился на 12,2%. А импорт вырос — на 25,6%. Такие данные приводит департамент экономики ХОВА в проекте Программы экономического и социального развития Харьковской области на 2024 год".