Експорт скоротився: що досі продають за кордон виробники Харківщини

У 2023 році (за даними за січень – серпень) експорт на Харківщині скоротився на 12,2%. А імпорт зріс – на 25,6%. Такі дані наводить департамент економіки ХОВА у проєкті Програми економічного та соціального розвитку Харківської області на 2024 рік.

“За січень – серпень 2023 року зовнішньоторговельний оборот товарами Харківської області склав 1 млрд 475,3 млн дол. США та збільшився порівняно з аналогічним періодом 2022 року на 9,3%. Експортні поставки зменшились на 12,2% і склали 511,2 млн дол. США. Імпортні надходження збільшились на 25,6% і склали 964,1 млн дол. США“, – поінформували у ХОВА.

Таким чином, негативне сальдо, за останніми наявними статистичними даними, у 2023 році склало 452,9 млн доларів. У 2022-му році за цей період сальдо було також негативним, але значно менше – 185,4 млн дол. США.

Торгові операції Харківська область проводить із партнерами зі 138 країн світу. Але все ж таки основні торгові партнери – країни ЄС. 2023-го в ЄС харківські підприємства поставили продукції на 82 млн 916 тис. доларів. На експорт відправляли такі види продукції:

🔹 жири та олії;

🔹 електричні машини;

🔹 ядерні реактори, котли, машини, обладнання та механічні пристрої;

🔹 залишки та відходи харчової промисловості;

🔹 готові корми для тварин;

🔹 готові продукти із зернових культур, борошна, крохмалю чи молока;

🔹 борошняні кондитерські вироби;

🔹 меблі;

🔹 постільні речі, матраци, матрацні основи, дивані подушки;

🔹деревину та вироби з деревини;

🔹 деревне вугілля;

🔹 хімічну продукцію;

🔹 насіння та плоди олійних рослин;

🔹 вироби із чорних металів.

До повномасштабного вторгнення РФ істотну частку в експорті Харківщини становила продукція харчової та переробної промисловості, а також аграріїв. Через руйнування підприємств та порушення логістики ситуація змінилася.

“Крім того, головною проблемою агропромислового комплексу є експорт вітчизняної сільгосппродукції, а саме блокування портів. Ця проблема розірвала традиційні логістичні маршрути експортних поставок сільськогосподарської продукції. Український агропромисловий комплекс виробляє продукції в рази більше ніж її внутрішнє споживання. Таким чином, для вирішення проблеми експорту необхідним є налагодження менш затратних нових шляхів реалізації сільгосппродукції та продуктів її переробки“, – наголосили фахівці департаменту економіки ХОВА.