Почти две тысячи коммунальщиков устраняют последствия снегопада в Харькове

В Харькове к работам по уборке снега сегодня, 12 декабря, привлекли 1978 работников коммунальных предприятий, рассказали в Харьковском горсовете.

Как сообщили в департаменте ЖКХ, в городе также работает 86 единиц автотракторной техники и 95 средств малой механизации.

На придомовых территориях, обслуживаемых КП «Харьковблагоустройство», снег убирают 1740 дворовых рабочих, а в парках, скверах и вдоль «красных» линий – 238 работников СКП «Харьковзеленстрой». В работах задействовали 93 снегоуборочных мотоблока и 29 тракторов. Устранять последствия снегопада коммунальщики начали еще в 5:00.

Накануне бригады КП «Дорремстрой» вывезли 731 куб. м снега и 4 куб. м ТБО. Кроме того, для борьбы с гололедом они использовали 536 куб. м песчано-солевой смеси и 568 т соли.