Live
  • Вт 12.12.2023
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 36.87
  • EUR 39.67

Почти две тысячи коммунальщиков устраняют последствия снегопада в Харькове

Общество 12:53   12.12.2023
Виктория Яковенко
Почти две тысячи коммунальщиков устраняют последствия снегопада в Харькове Фото: Харьковский горсовет

В Харькове к работам по уборке снега сегодня, 12 декабря, привлекли 1978 работников коммунальных предприятий, рассказали в Харьковском горсовете.

Как сообщили в департаменте ЖКХ, в городе также работает 86 единиц автотракторной техники и 95 средств малой механизации.

На придомовых территориях, обслуживаемых КП «Харьковблагоустройство», снег убирают 1740 дворовых рабочих, а в парках, скверах и вдоль «красных» линий – 238 работников СКП «Харьковзеленстрой». В работах задействовали 93 снегоуборочных мотоблока и 29 тракторов. Устранять последствия снегопада коммунальщики начали еще в 5:00.

Накануне бригады КП «Дорремстрой» вывезли 731 куб. м снега и 4 куб. м ТБО. Кроме того, для борьбы с гололедом они использовали 536 куб. м песчано-солевой смеси и 568 т соли.

02

03

04

05

06

07

08
Фото: Харьковский горсовет

Читайте также: Харьков засыпало снегом: как борются коммунальщики, как выглядят улицы (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Харьковчане — без связи: в работе «Киевстар» — глобальный сбой (обновлено)
Харьковчане — без связи: в работе «Киевстар» — глобальный сбой (обновлено)
12.12.2023, 07:43
Главные новости Харькова 12.12: ДРГ, обстрелы, смертельный пожар, нет связи
Главные новости Харькова 12.12: ДРГ, обстрелы, смертельный пожар, нет связи
12.12.2023, 12:12
«Удачно нашел продавца»: мэр Люботина под Харьковом купил авто за 643 тыс. грн
«Удачно нашел продавца»: мэр Люботина под Харьковом купил авто за 643 тыс. грн
11.12.2023, 21:31
На Харьковщине ухудшается погода: предупреждение ХОВА
На Харьковщине ухудшается погода: предупреждение ХОВА
12.12.2023, 09:50
Синегубов заявил о заходе российской ДРГ на Харьковщину с севера
Синегубов заявил о заходе российской ДРГ на Харьковщину с севера
12.12.2023, 10:05
Почти две тысячи коммунальщиков устраняют последствия снегопада в Харькове
Почти две тысячи коммунальщиков устраняют последствия снегопада в Харькове
12.12.2023, 12:53

Новости по теме:

11:55
Харьков засыпало снегом: как борются коммунальщики, как выглядят улицы (фото)
13:12
Коммунальщики устраняют последствия непогоды в Харькове
11:49
Коммунальщики в Харькове устраняют последствия ночного ракетного удара (фото)
15:16
Коммунальщикам Харьковщины купили новую технику: 228 млн грн нашли в госфонде
11:46
Почти 2 тысячи коммунальщиков убирают снег в Харькове (фото)

Вы читали новость: «Почти две тысячи коммунальщиков устраняют последствия снегопада в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 12:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове к работам по уборке снега сегодня, 12 декабря, привлекли 1978 работников коммунальных предприятий, рассказали в Харьковском горсовете.".