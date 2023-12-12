Почти две тысячи коммунальщиков устраняют последствия снегопада в Харькове
В Харькове к работам по уборке снега сегодня, 12 декабря, привлекли 1978 работников коммунальных предприятий, рассказали в Харьковском горсовете.
Как сообщили в департаменте ЖКХ, в городе также работает 86 единиц автотракторной техники и 95 средств малой механизации.
На придомовых территориях, обслуживаемых КП «Харьковблагоустройство», снег убирают 1740 дворовых рабочих, а в парках, скверах и вдоль «красных» линий – 238 работников СКП «Харьковзеленстрой». В работах задействовали 93 снегоуборочных мотоблока и 29 тракторов. Устранять последствия снегопада коммунальщики начали еще в 5:00.
Накануне бригады КП «Дорремстрой» вывезли 731 куб. м снега и 4 куб. м ТБО. Кроме того, для борьбы с гололедом они использовали 536 куб. м песчано-солевой смеси и 568 т соли.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: коммунальщики, міськрада, последствия, снегопад, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 12:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове к работам по уборке снега сегодня, 12 декабря, привлекли 1978 работников коммунальных предприятий, рассказали в Харьковском горсовете.".