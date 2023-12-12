Майже дві тисячі комунальників усувають наслідки снігопаду в Харкові
У Харкові до робіт з прибирання снігу сьогодні, 12 грудня, залучили 1978 працівників комунальних підприємств, розповіли в Харківській міськраді.
Як повідомили в департаменті ЖКГ, в місті також працює 86 одиниць автотракторної техніки та 95 засобів малої механізації.
На прибудинкових територіях, які обслуговує КП «Харківблагоустрій», сніг прибирають 1740 дворових робітників, а в парках, скверах і вздовж «червоних» ліній – 238 працівників СКП «Харківзеленбуд». В роботах задіяли 93 снігоприбиральні мотоблоки та 29 тракторів. Усувати наслідки снігопаду комунальники почали ще о 5:00.
Напередодні бригади КП «Шляхрембуд» вивезли 731 куб. м снігу та 4 куб. м ТПВ. Крім того, для боротьби з ожеледицею вони використали 536 куб. м піщано-сольової суміші та 568 т солі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: коммунальщики, міськрада, последствия, снегопад, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 12:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові до робіт з прибирання снігу сьогодні, 12 грудня, залучили 1978 працівників комунальних підприємств, розповіли в Харківській міськраді.".