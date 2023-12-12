Майже дві тисячі комунальників усувають наслідки снігопаду в Харкові

У Харкові до робіт з прибирання снігу сьогодні, 12 грудня, залучили 1978 працівників комунальних підприємств, розповіли в Харківській міськраді.

Як повідомили в департаменті ЖКГ, в місті також працює 86 одиниць автотракторної техніки та 95 засобів малої механізації.

На прибудинкових територіях, які обслуговує КП «Харківблагоустрій», сніг прибирають 1740 дворових робітників, а в парках, скверах і вздовж «червоних» ліній – 238 працівників СКП «Харківзеленбуд». В роботах задіяли 93 снігоприбиральні мотоблоки та 29 тракторів. Усувати наслідки снігопаду комунальники почали ще о 5:00.

Напередодні бригади КП «Шляхрембуд» вивезли 731 куб. м снігу та 4 куб. м ТПВ. Крім того, для боротьби з ожеледицею вони використали 536 куб. м піщано-сольової суміші та 568 т солі.