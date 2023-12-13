Ночью у ряда харьковчан могут быть проблемы с интернетом, ранее был сбой
Фото: freepik.com
Вечером 13 декабря произошел технический сбой в работе харьковского провайдера и оператора связи «Макснет». Он был связан с узловым оборудованием, сообщили в Telegram-канале компании.
Сбой зафиксировали в 16:42, он вызвал отсутствие услуг у многих абонентов и повлиял на работу дополнительных сервисов, информируют в Макснете.
В 17:29 работу услуг и сервисов восстановили. Если они до сих пор недоступны, в компании советуют перезагрузить сетевое оборудование и обратиться в их службу поддержки.
«Также информируем, что в 1:00 14 декабря будут проводиться дополнительные плановые работы, в связи с чем возможны перебои в работе услуг ориентировочно в течение 15 минут», — добавили в Макснете.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: интернет, макснет, сбой, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 21:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 13 декабря произошел технический сбой в работе харьковского провайдера и оператора связи «Макснет». Он был связан с узловым оборудованием, сообщили в Telegram-канале компании.".