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Ночью у ряда харьковчан могут быть проблемы с интернетом, ранее был сбой

Общество 21:20   13.12.2023
Елена Нагорная
Ночью у ряда харьковчан могут быть проблемы с интернетом, ранее был сбой Фото: freepik.com

Вечером 13 декабря произошел технический сбой в работе харьковского провайдера и оператора связи «Макснет». Он был связан с узловым оборудованием, сообщили в Telegram-канале компании.

Сбой зафиксировали в 16:42, он вызвал отсутствие услуг у многих абонентов и повлиял на работу дополнительных сервисов, информируют в Макснете.

В 17:29 работу услуг и сервисов восстановили. Если они до сих пор недоступны, в компании советуют перезагрузить сетевое оборудование и обратиться в их службу поддержки.

«Также информируем, что в 1:00 14 декабря будут проводиться дополнительные плановые работы, в связи с чем возможны перебои в работе услуг ориентировочно в течение 15 минут», — добавили в Макснете.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 21:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 13 декабря произошел технический сбой в работе харьковского провайдера и оператора связи «Макснет». Он был связан с узловым оборудованием, сообщили в Telegram-канале компании.".