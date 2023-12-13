Ночью у ряда харьковчан могут быть проблемы с интернетом, ранее был сбой

Вечером 13 декабря произошел технический сбой в работе харьковского провайдера и оператора связи «Макснет». Он был связан с узловым оборудованием, сообщили в Telegram-канале компании.

Сбой зафиксировали в 16:42, он вызвал отсутствие услуг у многих абонентов и повлиял на работу дополнительных сервисов, информируют в Макснете.

В 17:29 работу услуг и сервисов восстановили. Если они до сих пор недоступны, в компании советуют перезагрузить сетевое оборудование и обратиться в их службу поддержки.

«Также информируем, что в 1:00 14 декабря будут проводиться дополнительные плановые работы, в связи с чем возможны перебои в работе услуг ориентировочно в течение 15 минут», — добавили в Макснете.