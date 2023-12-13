Уночі у низки харків’ян можуть бути проблеми з інтернетом, раніше стався збій

Ввечері 13 грудня стався технічний збій у роботі харківського провайдера та оператора зв’язку “Макснет”. Він був пов’язаний із вузловим обладнанням, повідомили у телеграм-каналі компанії.

Збій зафіксували о 16:42, він викликав відсутність послуг у багатьох абонентів та вплинув на роботу додаткових сервісів, інформують у Макснеті.

О 17:29 роботу послуг та сервісів відновили. Якщо вони досі недоступні, у компанії радять перезавантажити мережеве обладнання та звернутися до їхньої служби підтримки.

“Також інформуємо, що о 1:00 14 грудня будуть проводитися додаткові планові роботи, у зв’язку з чим можливі перебої у роботі послуг орієнтовно протягом 15 хвилин“, – додали в Макснеті.