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Уночі у низки харків’ян можуть бути проблеми з інтернетом, раніше стався збій

Суспільство 21:20   13.12.2023
Олена Нагорна
Уночі у низки харків’ян можуть бути проблеми з інтернетом, раніше стався збій

Ввечері 13 грудня стався технічний збій у роботі харківського провайдера та оператора зв’язку “Макснет”. Він був пов’язаний із вузловим обладнанням, повідомили у телеграм-каналі компанії.

Збій зафіксували о 16:42, він викликав відсутність послуг у багатьох абонентів та вплинув на роботу додаткових сервісів, інформують у Макснеті.

О 17:29 роботу послуг та сервісів відновили. Якщо вони досі недоступні, у компанії радять перезавантажити мережеве обладнання та звернутися до їхньої служби підтримки.

Також інформуємо, що о 1:00 14 грудня будуть проводитися додаткові планові роботи, у зв’язку з чим можливі перебої у роботі послуг орієнтовно протягом 15 хвилин“, – додали в Макснеті.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 21:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ввечері 13 грудня стався технічний збій у роботі харківського провайдера та оператора зв’язку “Макснет”. Він був пов’язаний із вузловим обладнанням, повідомили у телеграм-каналі компанії.".