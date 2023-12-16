Live
  • Сб 16.12.2023
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 36.99
  • EUR 40.41

Гулял с друзьями: в Харькове полиция вечером искала подростка

Общество 10:28   16.12.2023
Виктория Яковенко
Гулял с друзьями: в Харькове полиция вечером искала подростка Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове около 21:30 15 декабря правоохранители получили сообщение об исчезновении 15-летнего парня. Его нашли за несколько часов.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, парень гулял возле дома с друзьями. Никаких противоправных действий по отношению к нему совершено не было. Подростка вернули отцу.

Со всеми участниками событий правоохранители провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.

Читайте также: Сбежала из дома после ссоры с отцом: в Харькове несколько часов искали девочку

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове пенсионерка чуть не погибла из-за стиральной машины – ГСЧС
В Харькове пенсионерка чуть не погибла из-за стиральной машины – ГСЧС
16.12.2023, 08:18
Главные новости Харькова 16.12: атаки РФ, ночные пожары, села без света
Главные новости Харькова 16.12: атаки РФ, ночные пожары, села без света
16.12.2023, 11:03
Гололед, туман. Какой будет погода 16 декабря в Харькове и области
Гололед, туман. Какой будет погода 16 декабря в Харькове и области
15.12.2023, 21:43
В метро Харькова предлагают работу: какие есть вакансии
В метро Харькова предлагают работу: какие есть вакансии
13.12.2023, 14:43
Пруд за почти 90 млн грн суд забрал у предпринимателя на Харьковщине
Пруд за почти 90 млн грн суд забрал у предпринимателя на Харьковщине
14.12.2023, 12:16
Новый год в Харькове 40 лет назад: ретро-видео показал Центральный парк
Новый год в Харькове 40 лет назад: ретро-видео показал Центральный парк
15.12.2023, 09:29

Новости по теме:

12:14
Пошел гулять с другом и не брал трубку. В Харькове искали подростка

Вы читали новость: «Гулял с друзьями: в Харькове полиция вечером искала подростка»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2023 в 10:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 21:30 15 декабря правоохранители получили сообщение об исчезновении 15-летнего парня. Его нашли за несколько часов.".