Гулял с друзьями: в Харькове полиция вечером искала подростка

В Харькове около 21:30 15 декабря правоохранители получили сообщение об исчезновении 15-летнего парня. Его нашли за несколько часов.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, парень гулял возле дома с друзьями. Никаких противоправных действий по отношению к нему совершено не было. Подростка вернули отцу.

Со всеми участниками событий правоохранители провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.