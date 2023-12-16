Гулял с друзьями: в Харькове полиция вечером искала подростка
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харькове около 21:30 15 декабря правоохранители получили сообщение об исчезновении 15-летнего парня. Его нашли за несколько часов.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, парень гулял возле дома с друзьями. Никаких противоправных действий по отношению к нему совершено не было. Подростка вернули отцу.
Со всеми участниками событий правоохранители провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2023 в 10:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 21:30 15 декабря правоохранители получили сообщение об исчезновении 15-летнего парня. Его нашли за несколько часов.".