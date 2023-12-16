Гуляв з друзями: у Харкові поліція ввечері шукала підлітка

У Харкові близько 21:30 15 грудня правоохоронці отримали повідомлення про зникнення 15-річного хлопця. Його знайшли за кілька годин.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, хлопець гуляв біля дому з друзями. Жодних протиправних дій щодо нього скоєно не було. Підлітка повернули батьку.

З усіма учасниками подій правоохоронці провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.