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Гуляв з друзями: у Харкові поліція ввечері шукала підлітка

Суспільство 10:28   16.12.2023
Вікторія Яковенко
Гуляв з друзями: у Харкові поліція ввечері шукала підлітка Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові близько 21:30 15 грудня правоохоронці отримали повідомлення про зникнення 15-річного хлопця. Його знайшли за кілька годин.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, хлопець гуляв біля дому з друзями. Жодних протиправних дій щодо нього скоєно не було. Підлітка повернули батьку.

З усіма учасниками подій правоохоронці провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Пішов гуляти з другом і не брав слухавку. У Харкові шукали підлітка

Ви читали новину: «Гуляв з друзями: у Харкові поліція ввечері шукала підлітка»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2023 в 10:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 21:30 15 грудня правоохоронці отримали повідомлення про зникнення 15-річного хлопця. Його знайшли за кілька годин.".