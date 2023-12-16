Гуляв з друзями: у Харкові поліція ввечері шукала підлітка
Фото: ГУНП в Харківській області
У Харкові близько 21:30 15 грудня правоохоронці отримали повідомлення про зникнення 15-річного хлопця. Його знайшли за кілька годин.
Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, хлопець гуляв біля дому з друзями. Жодних протиправних дій щодо нього скоєно не було. Підлітка повернули батьку.
З усіма учасниками подій правоохоронці провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2023 в 10:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 21:30 15 грудня правоохоронці отримали повідомлення про зникнення 15-річного хлопця. Його знайшли за кілька годин.".