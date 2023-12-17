Бил всем, что попалось под руку: на Харьковщине сын убил отца

Трагедия произошла в поселке Хорошево на Харьковщине. Полиция задержала подозреваемого.

52-летний сын во время ссоры избил своего отца так, что тот умер.

«Злоумышленник нанес несколько раз удары по голове 80-летнего отца, а затем начал избивать всем, что попадалось под руку. Сын не остановился даже тогда, когда старик упал на пол. Он продолжил его избивать, пока отец не перестал подавать признаков жизни», — описали события в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Смертельная ссора произошла 14 декабря. Подозреваемого уже задержали, а 16 декабря ему сообщили о подозрении в преднамеренном убийстве. Эта статья Уголовного кодекса предполагает лишение свободы на срок до 15 лет.