Бил всем, что попалось под руку: на Харьковщине сын убил отца
Трагедия произошла в поселке Хорошево на Харьковщине. Полиция задержала подозреваемого.
52-летний сын во время ссоры избил своего отца так, что тот умер.
«Злоумышленник нанес несколько раз удары по голове 80-летнего отца, а затем начал избивать всем, что попадалось под руку. Сын не остановился даже тогда, когда старик упал на пол. Он продолжил его избивать, пока отец не перестал подавать признаков жизни», — описали события в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Смертельная ссора произошла 14 декабря. Подозреваемого уже задержали, а 16 декабря ему сообщили о подозрении в преднамеренном убийстве. Эта статья Уголовного кодекса предполагает лишение свободы на срок до 15 лет.
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2023 в 16:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трагедия произошла в поселке Хорошево на Харьковщине. Полиция задержала подозреваемого".