Бив усім, що траплялося під руку: на Харківщині син убив батька

Трагедія сталася у селищі Хорошеве на Харківщині. Поліція затримала підозрюваного.

52-річний син під час сварки побив батька так, що той помер.

“Зловмисник наніс декілька разів ударів по голові 80-річного батька, а потім почав бити всім, що траплялося під руку. Син не зупинився навіть тоді, коли старий впав на підлогу. Він продовжив його лупцювати, поки батько не перестав подавати ознак життя”, — описали події у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Смертельна сварка сталася 14 грудня. Підозрюваного вже затримали, а 16 грудня йому повідомили про підозру в навмисному вбивстві. Ця стаття Кримінального кодексу передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.