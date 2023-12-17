Бив усім, що траплялося під руку: на Харківщині син убив батька
Трагедія сталася у селищі Хорошеве на Харківщині. Поліція затримала підозрюваного.
52-річний син під час сварки побив батька так, що той помер.
“Зловмисник наніс декілька разів ударів по голові 80-річного батька, а потім почав бити всім, що траплялося під руку. Син не зупинився навіть тоді, коли старий впав на підлогу. Він продовжив його лупцювати, поки батько не перестав подавати ознак життя”, — описали події у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.
Смертельна сварка сталася 14 грудня. Підозрюваного вже затримали, а 16 грудня йому повідомили про підозру в навмисному вбивстві. Ця стаття Кримінального кодексу передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2023 в 16:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трагедія сталася у селищі Хорошеве на Харківщині. Поліція затримала підозрюваного".