Live
  • Нд 17.12.2023
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 36.99
  • EUR 40.41

Бив усім, що траплялося під руку: на Харківщині син убив батька

Події 16:38   17.12.2023
Оксана Горун
Бив усім, що траплялося під руку: на Харківщині син убив батька

Трагедія сталася у селищі Хорошеве на Харківщині. Поліція затримала підозрюваного.

52-річний син під час сварки побив батька так, що той помер.

“Зловмисник наніс декілька разів ударів по голові 80-річного батька, а потім почав бити всім, що траплялося під руку. Син не зупинився навіть тоді, коли старий впав на підлогу. Він продовжив його лупцювати, поки батько не перестав подавати ознак життя”, — описали події у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Смертельна сварка сталася 14 грудня. Підозрюваного вже затримали, а 16 грудня йому повідомили про підозру в навмисному вбивстві. Ця стаття Кримінального кодексу передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Читайте також: Кілька разів ударив ножем. У Харкові чоловік мало не вбив брата

Автор: Оксана Горун
Популярно
Єсеніна, Лермонтова та Горького – громада на Харківщині готує перейменування
Єсеніна, Лермонтова та Горького – громада на Харківщині готує перейменування
17.12.2023, 17:47
Бив усім, що траплялося під руку: на Харківщині син убив батька
Бив усім, що траплялося під руку: на Харківщині син убив батька
17.12.2023, 16:38
Головні новини Харкова 15.12: удар С-300, 62 населених пункти без світла
Головні новини Харкова 15.12: удар С-300, 62 населених пункти без світла
15.12.2023, 22:35
Головні новини Харкова 17.12: РФ хоче форсувати Оскіл, броньовики для ГУР
Головні новини Харкова 17.12: РФ хоче форсувати Оскіл, броньовики для ГУР
17.12.2023, 16:28
Безугла працює на ворога та зриває мобілізацію – харківський волонтер Донік
Безугла працює на ворога та зриває мобілізацію – харківський волонтер Донік
17.12.2023, 09:28
Плани РФ захопити Харків до 2026 року: ISW проаналізував статтю Bild
Плани РФ захопити Харків до 2026 року: ISW проаналізував статтю Bild
16.12.2023, 13:32

Новини за темою:

16:38
Бив усім, що траплялося під руку: на Харківщині син убив батька
16:28
Головні новини Харкова 17.12: РФ хоче форсувати Оскіл, броньовики для ГУР
15:24
Новий рік зі світлом зустрінуть мешканці ще п’яти сіл на Харківщині (відео)
14:12
Наступ провалився: на Харківщині знищили дві БМП росіян (відео)
13:23
Ворог активізував ДРГ на Харківщині – заява ДПСУ (відео)

Ви читали новину: «Бив усім, що траплялося під руку: на Харківщині син убив батька»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2023 в 16:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трагедія сталася у селищі Хорошеве на Харківщині. Поліція затримала підозрюваного".