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Елка под открытым небом: что происходило в Харькове 5 лет назад (фото)

Общество 11:53   20.12.2023
Виктория Яковенко
Елка под открытым небом: что происходило в Харькове 5 лет назад (фото) Фото: Центральный парк Харькова

Центральный парк опубликовал фото как харьковчане отмечали зимние праздники в 2019 году.

«Вспомним, как в Центральном парке зажигали огоньки на елке. Эти фото сделаны пять лет назад, в 2019 году. Верим, что с помощью наших героев уже скоро мирные праздники вернутся!», — отметили в Telegram-канале парка.

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Фото: Центральный парк Харькова

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 11:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центральный парк опубликовал фото как харьковчане отмечали зимние праздники в 2019 году.".