Елка под открытым небом: что происходило в Харькове 5 лет назад (фото)
Фото: Центральный парк Харькова
Центральный парк опубликовал фото как харьковчане отмечали зимние праздники в 2019 году.
«Вспомним, как в Центральном парке зажигали огоньки на елке. Эти фото сделаны пять лет назад, в 2019 году. Верим, что с помощью наших героев уже скоро мирные праздники вернутся!», — отметили в Telegram-канале парка.
э
Читайте также: Новый год в Харькове 40 лет назад: ретро-видео показал Центральный парк
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: елка, зима, парк, праздновали, Харьков, центральный;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Елка под открытым небом: что происходило в Харькове 5 лет назад (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 11:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центральный парк опубликовал фото как харьковчане отмечали зимние праздники в 2019 году.".