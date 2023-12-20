Елка под открытым небом: что происходило в Харькове 5 лет назад (фото)

Центральный парк опубликовал фото как харьковчане отмечали зимние праздники в 2019 году.

«Вспомним, как в Центральном парке зажигали огоньки на елке. Эти фото сделаны пять лет назад, в 2019 году. Верим, что с помощью наших героев уже скоро мирные праздники вернутся!», — отметили в Telegram-канале парка.

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