Ялинка просто неба: що відбувалося у Харкові 5 років тому (фото)
Фото: Центральний парк Харкова
Центральний парк опублікував фото як харків’яни відзначали зимові свята у 2019-му році.
«Згадаймо, як в Центральному парку запалювали вогники на ялинці. Ці фото зроблені п’ять років тому, у 2019-му році. Віримо, що за допомогою наших героїв, вже скоро мирні свята повернуться!», – зазначили в телеграм-каналі парку.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: елка, зима, парк, праздновали, Харків, центральный;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 11:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Центральний парк опублікував фото як харків’яни відзначали зимові свята у 2019-му році.".