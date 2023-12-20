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Ялинка просто неба: що відбувалося у Харкові 5 років тому (фото)

Суспільство 11:53   20.12.2023
Вікторія Яковенко
Ялинка просто неба: що відбувалося у Харкові 5 років тому (фото) Фото: Центральний парк Харкова

Центральний парк опублікував фото як харків’яни відзначали зимові свята у 2019-му році.

«Згадаймо, як в Центральному парку запалювали вогники на ялинці. Ці фото зроблені п’ять років тому, у 2019-му році. Віримо, що за допомогою наших героїв, вже скоро мирні свята повернуться!», – зазначили в телеграм-каналі парку.

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Фото: Центральний парк Харкова

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 11:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Центральний парк опублікував фото як харків’яни відзначали зимові свята у 2019-му році.".