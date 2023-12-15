Новий рік у Харкові 40 років тому: ретро-відео показав Центральний парк
Центральний парк опублікував рідкісні чорно-білі кадри свята у Харкові.
“Так святкували прихід Нового року в нашому парку 41 рік тому. Костюмований парад, веселощі біля ялинки, конкурси та пісні з танцями”, — прокоментували відео в телеграмі парку.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 09:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Центральний парк опублікував рідкісні чорно-білі кадри свята у Харкові".