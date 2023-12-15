Новий рік у Харкові 40 років тому: ретро-відео показав Центральний парк

Центральний парк опублікував рідкісні чорно-білі кадри свята у Харкові.

“Так святкували прихід Нового року в нашому парку 41 рік тому. Костюмований парад, веселощі біля ялинки, конкурси та пісні з танцями”, — прокоментували відео в телеграмі парку.